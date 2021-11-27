Çiçek Pasajı'nda bir kişiyi rehin alarak pompalı tüfekle havaya ateş eden kişi gözaltına alındı

Dün gece alkollü olduğu iddia edilen L.E.Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın bir müşteri ile tartışmaya başladı.L.E.Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Şüpheli, kadın müşteriyi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Şüpheli, Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Olayın yaşandığı pasajda inceleme yapan polis şüphelinin rehin aldığı kadın müşteriden de bilgi aldı. Polis merkezine götürülen şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Beyoğlu Taksim’deki Tarihi Çiçek Pasajı içinde tüfekle bir kişiyi rehin alan ve havaya ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Dün gece alkollü olduğu iddia edilen L.E.Ö. pasajdaki bir restorana gelerek, önceden arkadaşı olduğunu iddia ettiği kadın bir müşteri ile tartışmaya başladı.
L.E.Ö., tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfeği çıkarak havaya ateş etti ve etrafa tehditler savurdu. Şüpheli, kadın müşteriyi rehin alarak yanına kimseyi yaklaştırmadı.
Şüpheli, Güven Timlerinin ikna etmesi sonucu gözaltına alındı. Olayın yaşandığı pasajda inceleme yapan polis şüphelinin rehin aldığı kadın müşteriden de bilgi aldı. Polis merkezine götürülen şüpheli, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.