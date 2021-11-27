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Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Hopa'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Hopa'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
İstanbul'daki cinayet soruşturması kapsamında aranan eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin Hopa'da bir kamyonla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T20:56+0300
2021-11-27T20:56+0300
2021-11-27T21:24+0300
türkiye
cinayet
sezer öztürk
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Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı.Artvin’den Gürcistan’a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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cinayet, sezer öztürk
Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Hopa'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı 20:56 27.11.2021 (güncellendi: 21:24 27.11.2021)
İstanbul'daki cinayet soruşturması kapsamında aranan eski futbolcu Sezer Öztürk, Artvin Hopa'da bir kamyonla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk, yakalandı.
Artvin’den Gürcistan’a gitmek için bindiği kamyonetin arkasında yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.