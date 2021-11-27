https://tr.sputniknews.com/20211127/ddk-erdoganin-talimati-uzerine-dovizdeki-manipulasyon-iddialarini-mercek-altina-aldi-1051205283.html

Devlet Denetleme Kurulu, Erdoğan'ın talimatı üzerine dövizde manipülasyon iddialarını araştıracak

Devlet Denetleme Kurulu, Erdoğan'ın talimatı üzerine dövizde manipülasyon iddialarını araştıracak

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine döviz piyasasındaki manipülasyon iddialarının araştırılması için harekete... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T15:50+0300

2021-11-27T15:50+0300

2021-11-27T16:32+0300

döviz

politika

recep tayyip erdoğan

ddk

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının araştırılması, varsa konunun gerekli yerlere iletilerek ilgili kurumlar nezdinde çalışma gerçekleştirilmesi için DDK'ye talimat verdi.Talimat üzerine harekete geçen DDK, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığını tespit etmek için ilgili kurumlardan bilgi ve belge isteyebilecek.Çalışmanın sonunda hazırlanacak rapor, gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

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2021

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döviz, recep tayyip erdoğan, ddk