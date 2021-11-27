Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211127/disisleri-bakani-cavusoglu-letonyaya-gidiyor-gundeminde-6-baslik-var-1051202973.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'ya gidiyor: Gündeminde 6 başlık var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'ya gidiyor: Gündeminde 6 başlık var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım’da Letonya’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T13:53+0300
2021-11-27T13:53+0300
mevlüt çavuşoğlu
politika
nato
letonya
f-35
s-400
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1044625905_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_4abf0a675cf8d2511afd2a53e891dc96.jpg
Letonya’nın başkenti Riga’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları 30 Kasım’da bir araya gelecek. Toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya katılacak. Çavuşoğlu’nun zirvede NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor.S-400 mesajı verilecekYoğun bir gündemle Riga’ya gidecek olan Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya, S-400, F-35 ve F-16 tedariki konuları olacak. Bakan Çavuşoğlu toplantıda mevkidaşlarına Türkiye’nin S-400 geri adım atmayacağını bunun saldırı değil bir savunma sistemi olduğunu bir kez daha anlatacak.Blinken ile görüşmeTürkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma mekanizması kapsamında Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD’li muhatabı Blinken ile F-16 tedariki ve Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’leri ele alacak.FETÖ’nün ABD’deki faaliyetleri ile ABD’nin PKK/YPG’ye desteği de Çavuşoğlu’nun gündeme getireceği sıcak başlıklar arasında yer alacak.
letonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1044625905_325:0:2993:2001_1920x0_80_0_0_63c4d3447c72bd4c11e9ed474a2269ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, nato, letonya, f-35, s-400

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'ya gidiyor: Gündeminde 6 başlık var

13:53 27.11.2021
© AAMevlüt Çavuşoğlu - Atina
Mevlüt Çavuşoğlu - Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım’da Letonya’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye, Libya, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, S400, F-16 tedariki ve F-35 konuları yer alacak.
Letonya’nın başkenti Riga’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları 30 Kasım’da bir araya gelecek. Toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya katılacak. Çavuşoğlu’nun zirvede NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor.

S-400 mesajı verilecek

Yoğun bir gündemle Riga’ya gidecek olan Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya, S-400, F-35 ve F-16 tedariki konuları olacak. Bakan Çavuşoğlu toplantıda mevkidaşlarına Türkiye’nin S-400 geri adım atmayacağını bunun saldırı değil bir savunma sistemi olduğunu bir kez daha anlatacak.

Blinken ile görüşme

Türkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma mekanizması kapsamında Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD’li muhatabı Blinken ile F-16 tedariki ve Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’leri ele alacak.
FETÖ’nün ABD’deki faaliyetleri ile ABD’nin PKK/YPG’ye desteği de Çavuşoğlu’nun gündeme getireceği sıcak başlıklar arasında yer alacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:55Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Narışkin: ABD, Donbass'ta çatışmaları körüklüyor
14:51Nagehan Alçı'dan 'Abdulhamit dönemi' benzetmesi: Ben buna iktidar değil, rejim diyorum artık
14:48Eşinin ihanet iddiasına verdiği yanıt viral oldu: Kestane balının Diyarı Zonguldak'tan Selamlar
14:30Hız kadranı 150 km’de takılı kaldı, kazada İHH görevlisi 4 kişi hayatını kaybetti
14:24Alibeyköy barajı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde: Balıklar yüzüyordu artık keçiler otluyor
14:03Japonya’da ‘hafıza silme’ deneyi
13:53Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'ya gidiyor: Gündeminde 6 başlık var
13:52Rusya’da 33 bin 946 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
13:38Araştırma: Pandemi evlilikleri de etkiledi, kadınlarda tek başına cinsel aktivitede ciddi artış var
13:29Kılıçdaroğlu: Mitingimizi yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek
13:23MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 92’si, Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı şükran duyuyor
13:07Metin Akpınar: Biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz
13:06Doç. Dr. Savaşçı: Omicron varyantı 1-2 ay sonra Türkiye'de bir yayılım söz konusu olabilir
12:41Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Muazzam bir ‘kronik hastalık patlaması’ ile karşı karşıyayız
12:37'Beyaz Yürüyüş'e çıkan hekimler Ankara'ya ulaştı
12:30İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan zam talebi
12:24İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: İstanbul aşılamada birkaç hafta içinde Boğaz'ın mavisine kavuşacak
12:22TESK, bazı ürünler için taksit sayısının artırılmasını istedi
11:43Metro İstanbul Genel Müdürü'nden X-Ray açıklaması: Havaalanları standartlarıyla karıştırıyorlar
11:24Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti