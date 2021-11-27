https://tr.sputniknews.com/20211127/disisleri-bakani-cavusoglu-letonyaya-gidiyor-gundeminde-6-baslik-var-1051202973.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'ya gidiyor: Gündeminde 6 başlık var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'ya gidiyor: Gündeminde 6 başlık var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım’da Letonya’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T13:53+0300

2021-11-27T13:53+0300

2021-11-27T13:53+0300

mevlüt çavuşoğlu

politika

nato

letonya

f-35

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Letonya’nın başkenti Riga’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları 30 Kasım’da bir araya gelecek. Toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya katılacak. Çavuşoğlu’nun zirvede NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor.S-400 mesajı verilecekYoğun bir gündemle Riga’ya gidecek olan Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya, S-400, F-35 ve F-16 tedariki konuları olacak. Bakan Çavuşoğlu toplantıda mevkidaşlarına Türkiye’nin S-400 geri adım atmayacağını bunun saldırı değil bir savunma sistemi olduğunu bir kez daha anlatacak.Blinken ile görüşmeTürkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma mekanizması kapsamında Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD’li muhatabı Blinken ile F-16 tedariki ve Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’leri ele alacak.FETÖ’nün ABD’deki faaliyetleri ile ABD’nin PKK/YPG’ye desteği de Çavuşoğlu’nun gündeme getireceği sıcak başlıklar arasında yer alacak.

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