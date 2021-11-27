Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Letonya'ya gidiyor: Gündeminde 6 başlık var

Letonya’nın başkenti Riga’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları 30 Kasım’da bir araya gelecek. Toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya katılacak. Çavuşoğlu’nun zirvede NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor.S-400 mesajı verilecekYoğun bir gündemle Riga’ya gidecek olan Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya, S-400, F-35 ve F-16 tedariki konuları olacak. Bakan Çavuşoğlu toplantıda mevkidaşlarına Türkiye’nin S-400 geri adım atmayacağını bunun saldırı değil bir savunma sistemi olduğunu bir kez daha anlatacak.Blinken ile görüşmeTürkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma mekanizması kapsamında Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD’li muhatabı Blinken ile F-16 tedariki ve Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’leri ele alacak.FETÖ’nün ABD’deki faaliyetleri ile ABD’nin PKK/YPG’ye desteği de Çavuşoğlu’nun gündeme getireceği sıcak başlıklar arasında yer alacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım’da Letonya’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye, Libya, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, S400, F-16 tedariki ve F-35 konuları yer alacak.
Letonya’nın başkenti Riga’da NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları 30 Kasım’da bir araya gelecek. Toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığında düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya katılacak. Çavuşoğlu’nun zirvede NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor.
S-400 mesajı verilecek
Yoğun bir gündemle Riga’ya gidecek olan Çavuşoğlu’nun gündeminde Suriye, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Libya, S-400, F-35 ve F-16 tedariki konuları olacak. Bakan Çavuşoğlu toplantıda mevkidaşlarına Türkiye’nin S-400 geri adım atmayacağını bunun saldırı değil bir savunma sistemi olduğunu bir kez daha anlatacak.
Blinken ile görüşme
Türkiye ve ABD arasında kurulan ortak çalışma mekanizması kapsamında Bakan Çavuşoğlu ayrıca, ABD’li muhatabı Blinken ile F-16 tedariki ve Türkiye’ye teslim edilmeyen F-35’leri ele alacak.
FETÖ’nün ABD’deki faaliyetleri ile ABD’nin PKK/YPG’ye desteği de Çavuşoğlu’nun gündeme getireceği sıcak başlıklar arasında yer alacak.