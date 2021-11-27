https://tr.sputniknews.com/20211127/donetsk-ukrayna-ordusu-minsk-anlasmalariyla-yasaklanan-havan-toplariyla-ates-acti-1051205054.html

Donetsk: Ukrayna ordusu, Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan toplarıyla ateş açtı

Donetsk: Ukrayna ordusu, Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan toplarıyla ateş açtı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı bazı yerleşim birimlerinin Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T15:35+0300

2021-11-27T15:35+0300

2021-11-27T15:35+0300

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Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Donetsk temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk’in batısındaki bazı yerleşim birimlerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla ateş açtığı kaydedildi.Açıklamada, “Ukraynalı güçler, Kiev’in kontrolündeki Marinka yerleşim birimi yünündeki Donetsk ve Trudovskaya köylerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla 14 el ateş açtı” denildi.

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2021

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donetsk, ukrayna