Donetsk: Ukrayna ordusu, Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan toplarıyla ateş açtı

Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Donetsk temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk’in batısındaki bazı yerleşim birimlerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla ateş açtığı kaydedildi.Açıklamada, “Ukraynalı güçler, Kiev’in kontrolündeki Marinka yerleşim birimi yünündeki Donetsk ve Trudovskaya köylerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla 14 el ateş açtı” denildi.
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı bazı yerleşim birimlerinin Ukrayna ordusu tarafından Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla vurulduğu belirtildi.
Ortak Koordinasyon ve Kontrol Merkezi'nin Donetsk temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk’in batısındaki bazı yerleşim birimlerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla ateş açtığı kaydedildi.
Açıklamada, “Ukraynalı güçler, Kiev’in kontrolündeki Marinka yerleşim birimi yünündeki Donetsk ve Trudovskaya köylerine Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan 82 mm kalibreli havan toplarıyla 14 el ateş açtı” denildi.