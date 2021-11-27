https://tr.sputniknews.com/20211127/esinin-ihanet-iddiasina-verdigi-yanit-viral-oldu-kestane-balinin-diyari-zonguldaktan-selamlar-1051203964.html

Eşinin ihanet iddiasına verdiği yanıt viral oldu: Kestane balının Diyarı Zonguldak'tan Selamlar

Eşinin ihanet iddiasına verdiği yanıt viral oldu: Kestane balının Diyarı Zonguldak'tan Selamlar

ATV'de yayınlanan gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'da, canlı bağlantı sırasında yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T14:48+0300

2021-11-27T14:48+0300

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yaşam

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bal

esra erol

kestane

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Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin kendisini aldattığını iddia etti. Pazarlı'nın programda başından geçenleri anlatması üzerine yüzleşmek için kadının kocası canlı bağlantıya alındı. 'Reklam yapıyor birde'Mikrofonun uzatıldığı adamın ise sözlerine, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" diyerek başlaması, hem karısını hem izleyenleri şaşırttı. Kocasına tepki gösteren kadın, "Bal sattığı için reklam yapıyor bir de" diyerek isyan etti. Sosyal medyada gündem olduYaşananlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar paylaşımlarında "Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü tiye aldı.

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sosyal medya, zonguldak, bal, esra erol, kestane, viral