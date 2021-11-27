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Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'e yönelik kara para aklama davası düştü
Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'e yönelik kara para aklama davası düştü
Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner ve iki çocuğunun kara para aklamakla suçlandığı yolsuzluk davası... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T05:41+0300
2021-11-27T05:41+0300
dünya
arjantin
cristina fernandez de kirchner
yolsuzluk
kara para aklama
dava
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Buenos Aires eyaletindeki 5 numaralı Federal Sözlü Mahkeme (TOF 5), ülkede 'Hotesur-Los Sauces davası' olarak bilinen ve adını Kicrhner ailesine ait şirketlerden alan, eski devlet başkanı ile oğlu Maximo ve kızı Florencia Kirchner'ın yasa dışı zenginleşme ve kara para aklamakla suçlandığı davayı reddetti.Davada, Fernandez, 2010'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner'ın da kurucusu olduğu Hotesur ve Los Sauces şirketlerine ait otel ve plaza gibi taşınmazları Kirchner ailesine para aktarmak amacıyla devlete kiralamak ve kara para aklamak suçuyla itham ediliyordu.Ülkeyi 2007-2015 yıllarında üst üste iki dönem yöneten Fernandez, iş insanlarına kamu ihaleleri vererek devleti dolandıran ve aile şirketine ait taşınmazlar üzerinden kara para aklayan bir suç örgütünün lideri olmakla suçlanmıştı.Başkanlığı döneminde yolsuzluk yapmakla suçlanan Fernandez'in, hakim karşısına çıkmasına gerek kalmadan düşürülen dava, temyize gidilmesi suretiyle Yüksek Mahkeme tarafından bozulabilir.Fernandez'in hakkında düşürülen 3. davaFernandez'in milletvekili olan oğlu Maximo ile kızı Florencia'nın adının karıştığı bu dava, eski devlet başkanı hakkında düşen 3. dava oldu.Ekim ayında Fernandez,1994'te Buenos Aires'te 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının arkasında İranlı ajanların olduğu iddialarını örtbas etmekle suçlandığı dava düşürülmüştü.Nisan ayında da Fernandez hakkında 2015'te döviz alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla suçlandığı dava düşürülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211115/arjantinde-secimler-muhalefet-iktidar-ittifakini-geride-birakti-1050799168.html
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arjantin, cristina fernandez de kirchner, yolsuzluk, kara para aklama, dava

Eski Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'e yönelik kara para aklama davası düştü

05:41 27.11.2021
© REUTERS / MATIAS BAGLIETTOCristina Fernandez de Kirchner
Cristina Fernandez de Kirchner - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / MATIAS BAGLIETTO
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Arjantin Devlet Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner ve iki çocuğunun kara para aklamakla suçlandığı yolsuzluk davası düşürüldü.
Buenos Aires eyaletindeki 5 numaralı Federal Sözlü Mahkeme (TOF 5), ülkede 'Hotesur-Los Sauces davası' olarak bilinen ve adını Kicrhner ailesine ait şirketlerden alan, eski devlet başkanı ile oğlu Maximo ve kızı Florencia Kirchner'ın yasa dışı zenginleşme ve kara para aklamakla suçlandığı davayı reddetti.
Davada, Fernandez, 2010'da hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner'ın da kurucusu olduğu Hotesur ve Los Sauces şirketlerine ait otel ve plaza gibi taşınmazları Kirchner ailesine para aktarmak amacıyla devlete kiralamak ve kara para aklamak suçuyla itham ediliyordu.
Ülkeyi 2007-2015 yıllarında üst üste iki dönem yöneten Fernandez, iş insanlarına kamu ihaleleri vererek devleti dolandıran ve aile şirketine ait taşınmazlar üzerinden kara para aklayan bir suç örgütünün lideri olmakla suçlanmıştı.
Başkanlığı döneminde yolsuzluk yapmakla suçlanan Fernandez'in, hakim karşısına çıkmasına gerek kalmadan düşürülen dava, temyize gidilmesi suretiyle Yüksek Mahkeme tarafından bozulabilir.

Fernandez'in hakkında düşürülen 3. dava

Fernandez'in milletvekili olan oğlu Maximo ile kızı Florencia'nın adının karıştığı bu dava, eski devlet başkanı hakkında düşen 3. dava oldu.
Ekim ayında Fernandez,1994'te Buenos Aires'te 85 kişinin hayatını kaybettiği Yahudi Derneğine (AMIA) yapılan saldırının arkasında İranlı ajanların olduğu iddialarını örtbas etmekle suçlandığı dava düşürülmüştü.
Nisan ayında da Fernandez hakkında 2015'te döviz alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla suçlandığı dava düşürülmüştü.
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