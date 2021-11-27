https://tr.sputniknews.com/20211127/fransada-gozaltina-alinan-asiri-sagci-orgutun-uyelerinden-4u-hakkinda-sorusturma-acildi-1051198702.html

Fransa'da gözaltına alınan aşırı sağcı örgütün üyelerinden 4'ü hakkında soruşturma açıldı

Fransa'da gözaltına alınan aşırı sağcı örgütün üyelerinden 4'ü hakkında soruşturma açıldı

Fransa'da 'Yeniden Sömürgeleştirme' isimli aşırı sağcı örgütün 23 Kasım'da gözaltına alınan 13 üyesinden 4'ü hakkında soruşturma başlatıldı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T05:19+0300

2021-11-27T05:19+0300

2021-11-27T05:19+0300

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fransa

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aşırı sağcı

soruşturma

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Marsilya Savcılığından yapılan açıklamada, aşırı sağcı örgütün üyesi 4 kişi hakkında kamu düzeni için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Bu kişilere aynı zamanda örgütün üyeleriyle irtibat halinde olma, silah taşıma ve ülkeyi terk etmenin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınan diğer 8 kişinin Ocak 2022'de hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi.Marsilya Savcılığından 23 Kasım'da yapılan açıklamada, insanlığa karşı suçlarla mücadele jandarmaları tarafından ülkede düzenlenen operasyonda, söz konusu örgüt üyesi 21-52 yaş aralığında 1'i kadın 13 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda silahlar ele geçirilmişti.Silahlı grupların oluşturulmasını isteyen 'Yeniden Sömürgeleştirme' adlı örgütün 2020 yılının yazından bu yana Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından takip edildiği belirtiliyor. Örgütün üyelerinin ülkede göçmenler nedeniyle iç savaş çıkmak üzere olduğunu iddia ettiği ifade ediliyor.Marsilya Savcılığına göre, aralarında eski askerlerin bulunduğu 110 üyeye sahip örgüt kimlikçi, ırkçı ve şiddet içeren bir ideolojiyi savunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211118/fransada-basin-asiri-sagcilarin-tehditlerine-karsi-endiseli-1050939645.html

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