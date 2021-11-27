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Afrika'da Fransa karşıtı tepkiler yükseliyor: Fransız konvoyunun geçişi, Nijer'de de engellendi
Afrika'da Fransa karşıtı tepkiler yükseliyor: Fransız konvoyunun geçişi, Nijer'de de engellendi
Burkina Faso'dan Mali'nin Gao kentine ilerleyen Fransız askeri konvoyunun geçişi Nijer'in batısında halk tarafından engellendiği, Fransız askerleri ve Nijerli... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T17:46+0300
2021-11-27T17:48+0300
dünya
afrika
fransa
nijer
burkina faso
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Yerel basında çıkan haberlere göre, geçen hafta Burkina Faso'dan geçişi sırasında halkın tepkisiyle karşılaşan ve yaklaşık 1 hafta bölgede beklemek zorunda kalan Fransız askeri konvoyu benzer bir tepkiyle Nijer'de karşılaştı.Dün Burkina Faso'dan ayrılarak sınırdaki Nijer'in Tera kentine ulaşan konvoy, halk tarafından durduruldu.Tera Belediye Başkanı Hamma Mamoudou, konvoyun geçişini engelleyen kalabalığı dağıtmak için hem Fransız askerleri hem de Nijer güvenlik güçleri tarafından uyarı ateşi açıldığını söyledi.Mamoudou, açılan ateş sonucu en az 2 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.Konvoyun kentten ayrılarak 200 kilometre mesafedeki başkent Niamey'e doğru yola çıktığı öğrenildi.Burkina Faso’da da engellenmiştiFildişi Sahili'nden yola çıkan ve önce Nijer'in başkenti Niamey ardından Mali'nin Gao kentine gitmeyi hedefleyen 60 kamyon ve 100 askerlik konvoy, 18 Kasım'da Burkina Faso'nun Kaya kentinde bölge halkı tarafından durdurulmuştu.Lojistik ekipman taşıyan konvoy, 'terörist gruplara yardım götürdüğü' iddiasıyla bölge halkı tarafından önünü kesilerek geçişi engellenmişti.Bölge halkı sokağa çıkarak Fransa'nın bölgedeki varlığını protesto etmişti.Kalabalığın dağılması ve konvoyun geçişine izin verilmesi için havaya açılan ateş nedeniyle en az 3 kişi yaralanmıştı.Olayların akabinde ülke çapında yaklaşık 1 hafta mobil internet kesintisi uygulanmıştı.Konvoy yaklaşık 1 hafta bölgede bekledikten sonra dün gece Burkina Faso'dan ayrılarak günün ilk saatlerinde sınır kenti Tera'ya ulaşmıştı.
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Afrika'da Fransa karşıtı tepkiler yükseliyor: Fransız konvoyunun geçişi, Nijer'de de engellendi

17:46 27.11.2021 (güncellendi: 17:48 27.11.2021)
© REUTERS / ANNE MIMAULTAfrika'da Fransa karşıtı eylemler
Afrika'da Fransa karşıtı eylemler - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / ANNE MIMAULT
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Burkina Faso'dan Mali'nin Gao kentine ilerleyen Fransız askeri konvoyunun geçişi Nijer'in batısında halk tarafından engellendiği, Fransız askerleri ve Nijerli güvenlik güçlerinin yolu açmak için uyarı ateşi açması sonucu iki kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, geçen hafta Burkina Faso'dan geçişi sırasında halkın tepkisiyle karşılaşan ve yaklaşık 1 hafta bölgede beklemek zorunda kalan Fransız askeri konvoyu benzer bir tepkiyle Nijer'de karşılaştı.
Dün Burkina Faso'dan ayrılarak sınırdaki Nijer'in Tera kentine ulaşan konvoy, halk tarafından durduruldu.
Tera Belediye Başkanı Hamma Mamoudou, konvoyun geçişini engelleyen kalabalığı dağıtmak için hem Fransız askerleri hem de Nijer güvenlik güçleri tarafından uyarı ateşi açıldığını söyledi.
Mamoudou, açılan ateş sonucu en az 2 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı.
Konvoyun kentten ayrılarak 200 kilometre mesafedeki başkent Niamey'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

Burkina Faso’da da engellenmişti

Fildişi Sahili'nden yola çıkan ve önce Nijer'in başkenti Niamey ardından Mali'nin Gao kentine gitmeyi hedefleyen 60 kamyon ve 100 askerlik konvoy, 18 Kasım'da Burkina Faso'nun Kaya kentinde bölge halkı tarafından durdurulmuştu.
Lojistik ekipman taşıyan konvoy, 'terörist gruplara yardım götürdüğü' iddiasıyla bölge halkı tarafından önünü kesilerek geçişi engellenmişti.
Bölge halkı sokağa çıkarak Fransa'nın bölgedeki varlığını protesto etmişti.
Kalabalığın dağılması ve konvoyun geçişine izin verilmesi için havaya açılan ateş nedeniyle en az 3 kişi yaralanmıştı.
Olayların akabinde ülke çapında yaklaşık 1 hafta mobil internet kesintisi uygulanmıştı.
Konvoy yaklaşık 1 hafta bölgede bekledikten sonra dün gece Burkina Faso'dan ayrılarak günün ilk saatlerinde sınır kenti Tera'ya ulaşmıştı.
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