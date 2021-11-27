Gamaleya Araştırma Merkezi: Nazal aşı çocuklarda başarıyla uygulandı

Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının nazal versiyonunun çocuklarda uygulandığını ve olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını kaydetti.Sputnik’e konuşan Gintsburg, kendisinin de nazal aşıyı yaptırdığını belirterek, “Ben de bu aşıyı oldum. Çalışanlarımızın, 6 yaşındakiler de dahil olmak üzere çocuklarına nazal aşı yapıldı ve herhangi olumsuz bir etki saptanmadı. Komşularımın da küçük çocukları aşılandı. Normal insanların hepsi çocuklarını korumak istiyor” dedi.Daha önce, Gamaleya Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Denis Logunov, 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının ağrısız ve yan etkilerinin minimum seviyede olduğunu belirterek, ilacın üst solunum yollarında bağışıklık şeklinde ek bir bariyer oluşturmayı amaçladığını ifade etmişti.
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Gintsburg, Kovid-19’a karşı geliştirilen nazal aşının çocuklarda uygulandığını ve olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını belirtti.
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının nazal versiyonunun çocuklarda uygulandığını ve olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını kaydetti.
Sputnik’e konuşan Gintsburg, kendisinin de nazal aşıyı yaptırdığını belirterek, “Ben de bu aşıyı oldum. Çalışanlarımızın, 6 yaşındakiler de dahil olmak üzere çocuklarına nazal aşı yapıldı ve herhangi olumsuz bir etki saptanmadı. Komşularımın da küçük çocukları aşılandı. Normal insanların hepsi çocuklarını korumak istiyor” dedi.
Daha önce, Gamaleya Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Denis Logunov, 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının ağrısız ve yan etkilerinin minimum seviyede olduğunu belirterek, ilacın üst solunum yollarında bağışıklık şeklinde ek bir bariyer oluşturmayı amaçladığını ifade etmişti.