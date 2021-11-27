https://tr.sputniknews.com/20211127/guney-afrikadan-kovid-19un-omikron-varyanti-kaynakli-seyahat-yasaklarina-tepki-1051195657.html

Güney Afrika'dan, Kovid-19'un 'Omikron' varyantı kaynaklı seyahat yasaklarına tepki

Güney Afrika'dan, Kovid-19'un 'Omikron' varyantı kaynaklı seyahat yasaklarına tepki

Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" varyantı nedeniyle çok sayıda ülkenin Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulamasına tepki... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T01:09+0300

2021-11-27T01:09+0300

2021-11-27T01:09+0300

koronavirüs

dünya sağlık örgütü (dsö)

koronavirüs

kovid-19

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049182640_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_18b6e33f36cd72cb2b8e5f4d8637d984.jpg

Sağlık Bakanı Joe Phaahla basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Kovid 19'un yeni varyantı konusunda şeffaflıkla hareket ettiğini ve seyahat yasaklarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) norm ve standartlarına aykırı olduğunu öne sürdü.Phaahla, yeni varyantın Delta ve Beta'ya göre daha hızlı yayılma ihtimali bulunduğunu, ancak mevcut aşıların "Omikron" varyantına karşı etkili olmasının muhtemel görüldüğünü belirtti.Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ise açıklamasında, Güney Afrika'nın tüm ülkelerin vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alma hakkına saygı duyduğunu bildirdi.Pandor, Birleşik Krallık'ın Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağı kararına atıfta bulunarak, "Bu karar henüz DSÖ'nün bile tavsiyede bulunmadığı, aceleye getirilmiş bir karar gibi görünüyor" dedi.Bakan Pandor, söz konusu seyahat yasaklarının ülkenin turizmine ciddi zarar vermesine yönelik endişelerini dile getirdi.İngiltere, 25 Kasım'da Güney Afrika'da yeni varyantın tespit edilmesinin ardından ülkeye seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.Bu takiben 26 Kasım'da aralarında Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Kanada, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.Güney Afrika, Ulusal Koronavirüs Komuta Konseyini toplayacakGüney Afrika Cumhurbaşkanlığı, Kovid-19'un yeni varyantıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere 28 Kasım'da Ulusal Koronavirüs Komuta Konseyini (NCCC) toplama kararı aldı.Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, bu toplantının sonuçlarına göre gelecek günlerde daha fazla istişarenin gerçekleşeceğini belirtti.Gungubele, yeni varyantın tespitinin Güney Afrika'nın yüksek düzeyde bilimsel kapasiteye sahip olduğunu kanıtladığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211126/yeni-varyantin-ismi-belli-oldu-1051189724.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, kovid-19, omikron