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Güney Afrika'dan, Kovid-19'un 'Omikron' varyantı kaynaklı seyahat yasaklarına tepki
Güney Afrika'dan, Kovid-19'un 'Omikron' varyantı kaynaklı seyahat yasaklarına tepki
Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" varyantı nedeniyle çok sayıda ülkenin Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulamasına tepki... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T01:09+0300
2021-11-27T01:09+0300
koronavirüs
dünya sağlık örgütü (dsö)
koronavirüs
kovid-19
omikron
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Sağlık Bakanı Joe Phaahla basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Kovid 19'un yeni varyantı konusunda şeffaflıkla hareket ettiğini ve seyahat yasaklarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) norm ve standartlarına aykırı olduğunu öne sürdü.Phaahla, yeni varyantın Delta ve Beta'ya göre daha hızlı yayılma ihtimali bulunduğunu, ancak mevcut aşıların "Omikron" varyantına karşı etkili olmasının muhtemel görüldüğünü belirtti.Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ise açıklamasında, Güney Afrika'nın tüm ülkelerin vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alma hakkına saygı duyduğunu bildirdi.Pandor, Birleşik Krallık'ın Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağı kararına atıfta bulunarak, "Bu karar henüz DSÖ'nün bile tavsiyede bulunmadığı, aceleye getirilmiş bir karar gibi görünüyor" dedi.Bakan Pandor, söz konusu seyahat yasaklarının ülkenin turizmine ciddi zarar vermesine yönelik endişelerini dile getirdi.İngiltere, 25 Kasım'da Güney Afrika'da yeni varyantın tespit edilmesinin ardından ülkeye seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.Bu takiben 26 Kasım'da aralarında Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Kanada, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.Güney Afrika, Ulusal Koronavirüs Komuta Konseyini toplayacakGüney Afrika Cumhurbaşkanlığı, Kovid-19'un yeni varyantıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere 28 Kasım'da Ulusal Koronavirüs Komuta Konseyini (NCCC) toplama kararı aldı.Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, bu toplantının sonuçlarına göre gelecek günlerde daha fazla istişarenin gerçekleşeceğini belirtti.Gungubele, yeni varyantın tespitinin Güney Afrika'nın yüksek düzeyde bilimsel kapasiteye sahip olduğunu kanıtladığını ifade etti.
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dünya sağlık örgütü (dsö), koronavirüs, kovid-19, omikron

Güney Afrika'dan, Kovid-19'un 'Omikron' varyantı kaynaklı seyahat yasaklarına tepki

01:09 27.11.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKOGüney Afrika hava yolu şirketi SAA
Güney Afrika hava yolu şirketi SAA - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
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Güney Afrika hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" varyantı nedeniyle çok sayıda ülkenin Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulamasına tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Joe Phaahla basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Kovid 19'un yeni varyantı konusunda şeffaflıkla hareket ettiğini ve seyahat yasaklarının Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) norm ve standartlarına aykırı olduğunu öne sürdü.
Phaahla, yeni varyantın Delta ve Beta'ya göre daha hızlı yayılma ihtimali bulunduğunu, ancak mevcut aşıların "Omikron" varyantına karşı etkili olmasının muhtemel görüldüğünü belirtti.
Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ise açıklamasında, Güney Afrika'nın tüm ülkelerin vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alma hakkına saygı duyduğunu bildirdi.
Pandor, Birleşik Krallık'ın Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağı kararına atıfta bulunarak, "Bu karar henüz DSÖ'nün bile tavsiyede bulunmadığı, aceleye getirilmiş bir karar gibi görünüyor" dedi.
Bakan Pandor, söz konusu seyahat yasaklarının ülkenin turizmine ciddi zarar vermesine yönelik endişelerini dile getirdi.
İngiltere, 25 Kasım'da Güney Afrika'da yeni varyantın tespit edilmesinin ardından ülkeye seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.
Bu takiben 26 Kasım'da aralarında Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Kanada, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.

Güney Afrika, Ulusal Koronavirüs Komuta Konseyini toplayacak

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı, Kovid-19'un yeni varyantıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere 28 Kasım'da Ulusal Koronavirüs Komuta Konseyini (NCCC) toplama kararı aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, bu toplantının sonuçlarına göre gelecek günlerde daha fazla istişarenin gerçekleşeceğini belirtti.
Gungubele, yeni varyantın tespitinin Güney Afrika'nın yüksek düzeyde bilimsel kapasiteye sahip olduğunu kanıtladığını ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyanta 'Omicron' adını verdi
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