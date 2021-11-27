https://tr.sputniknews.com/20211127/hackerlar-yemeksepetine-ait-20-bin-kisinin-verisini-herkese-acik-sekilde-paylastigini-acikladi-1051208460.html

Hackerlar, Yemeksepeti'ne ait 20 bin kişinin verisini herkese açık şekilde paylaştığını açıkladı

Hackerlar, Yemeksepeti'ne ait 20 bin kişinin verisini herkese açık şekilde paylaştığını açıkladı

Yemeksepeti.com'u 'hack'lediklerini iddia eden hackerlar, rastgele seçtikleri 20 bin Yemeksepeti müşterisine ait bilgileri paylaşmaya karar verdiklerini... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T18:50+0300

2021-11-27T18:50+0300

2021-11-27T18:51+0300

yaşam

türkiye

yemek sepeti

hacker

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Hacker'lar gerekçe olarak ise kendilerine ulaşan ve sızıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan gazetecilere Yemeksepeti tarafından dava açılması gösterildi.Webtekno'nun aktardığı haberde hacker'ların, "Eğer Yemeksepeti bize yakın zamanda bir teklif yapmaz ve bu kişilere açtığı davaları geri çekmezse aralarından ünlülerin de bulunduğu birçok kişiye ait kişisel bilgileri de paylaşacağız" dediği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211116/yemeksepeti-kotu-niyetli-bazi-kisiler-verileri-yayinlama-tehdidiyle-fidye-talebinde-bulundu-1050836319.html

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türkiye, yemek sepeti, hacker