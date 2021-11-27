https://tr.sputniknews.com/20211127/hollandada-da-kismi-kapanma-maclar-seyircisiz-oynanacak-restoranlar-17ye-kadar-acik-olacak-1051196160.html

Hollanda’da kısmi kapanma: 'Maçlar seyircisiz oynanacak, restoranlar 17'ye kadar açık olacak'

Hollanda’da kısmi kapanma: 'Maçlar seyircisiz oynanacak, restoranlar 17'ye kadar açık olacak'

Hollanda’da Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında önlemler sıkılaştırılarak, 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanma 2 hafta süreyle uzatıldı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T01:29+0300

2021-11-27T01:29+0300

2021-11-27T01:35+0300

koronavirüs

hollanda

kapanma

koronavirüs

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Kovid-19 salgınında vaka sayılarının hızla arttığı Hollanda’da hükümet, salgınla mücadele kapsamında önlemler sıkılaştırdı. Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, 4 Aralık’ta sona erecek olan kısmi kapanma 2 hafta süreyle uzatıldığını belirterek, temel ihtiyaç ürünleri satan işletmelerin 06.00-20.00 arasında, kafe, restoran, kuaför, sinema, tiyatrolar, müze, eğlence parkları ve spor salonları gibi işletmelerin ise 05.00-17.00 saatlerinde hizmet vereceğini belirtti.Maçların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini aktaran Rutte, eczaneler ve akaryakıt istasyonlarının saat kısıtlamasından muaf olduğunu ifade etti. Yeni önlemlerin 28 Kasım’dan itibaren uygulanacağını belirten Rutte, okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ve ortaokullarda maskenin zorunlu olacağını ifade etti.Yetişkinlerin yüzde 85'i aşılandıHollanda’da artan vakalar nedeniyle bugün yoğun bakım ünitelerindeki yatakları boşaltmak için acil olmayan tüm operasyonları ertelemeleri talimatı verilirken, bazı hastalar Almanya'ya nakledildi.Hollanda’da son 24 saatte 21 bin 278 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 555 bin 415’e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 19 bin 217’ye ulaştı.Öte yandan, Hollanda’da yetişkin nüfusun yüzde 85’i Covid-19’a karşı aşılanmış olmasına rağmen vaka sayıları artarak devam ediyor.

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hollanda, kapanma, koronavirüs