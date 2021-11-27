https://tr.sputniknews.com/20211127/il-saglik-muduru-prof-memisoglu-istanbul-asilamada-birkac-hafta-icinde-bogazin-mavisine-kavusacak-1051201025.html

İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: İstanbul aşılamada birkaç hafta içinde Boğaz'ın mavisine kavuşacak

İl Sağlık Müdürü Prof. Memişoğlu: İstanbul aşılamada birkaç hafta içinde Boğaz'ın mavisine kavuşacak

İstanbul'da çift doz aşılanma oranının yüzde 74'ü geçtiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, şehrin birkaç hafta içinde aşı haritasında... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T12:24+0300

2021-11-27T12:24+0300

2021-11-27T12:24+0300

koronavirüs

koronavirüs

istanbul

kemal memişoğlu

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043866586_0:13:2000:1138_1920x0_80_0_0_2aba130bcd42faa8525dbfec83231f43.jpg

Prof. Memişoğlu, pandemi sonrası normalleşen İstanbul'da sağlık sisteminin de buna adapte olmaya çalıştığını söyledi.Çift doz aşılama oranlarında da yüzde 74'e ulaşılan İstanbul'un birkaç hafta içinde haritada "Boğaz'ın mavisine" kavuşacağını belirten Memişoğlu, "Yaklaşık 21 milyon doz aşı yaptık. İnşallah birkaç hafta içinde en İstanbul'da, Boğaz'ın rengine ulaşacağız" dedi.Memişoğlu, en çok aşılanan grubun 60 yaş ve üzeri olduğunu ifade ederek, "Şu anda Kovid olanların çok büyük bir kısmı, aşısını yaptırmamış, ya tek aşılı ya da üçüncü dozu geldiği halde ötelemiş kişiler. Hem yoğun bakımda, hem serviste yatanlarda bu oran çok yüksek, yüzde 70'in üzerinde. Artık eskisine göre çok daha hızlı hasta oluyorlar çünkü kısıtlama yok. Kış dönemi olduğu için de diğer hastalıkların da sayısı doğal olarak artmış durumda. Aşı olmazsanız, bir de üstüne Kovid'e yakalanırsanız çok daha büyük risklerle karşılaşıyorsunuz" dedi.2020 yılının Mart-Nisan aylarıyla kıyaslandığında aşının etkisinin bir kez daha ispatladığını belirten Memişoğlu, "Sayılarla kıyasladığımızda, yaşam tarzımızla kıyasladığımızda, o zamanla bu yıl arasında bir uçurum olduğunu görürsünüz. Kısıtlamaların olmamasına rağmen bunu sağlayan en önemli etken aşı" diye konuştu.'Ertelenmiş vakalar da sisteme girdi'Bu yıl kısıtlamaların kalkması dışında en önemli değişikliğin salgın nedeniyle 1,5-2 yıldır hastanelerden uzak olan "ertelenmiş hastaların" da sisteme girmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Memişoğlu, bunun yarattığı yoğunluk nedeniyle oluşan randevu sıkıntısı dolayısıyla vatandaşlardan anlayış talebinde bulundu.'KBB, göz ve ortopedide randevu yoğunluğu var'Özellikle göz, kulak-burun-boğaz ya da acil ortopedi gibi branşlarda randevu sıkıntısı yaşanabildiğini vurgulayan Memişoğlu, "Bazı branşlarda hekim sayısı anlamında Avrupa'ya veya bazı ülkelere göre Türkiye'de eksiklik olduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş o da tamamlanıyor. Bu nedenle özellikle göz gibi, kulak burun boğaz gibi, ortopedi gibi acili de daha çok ilgilendiren bazı branşlarda yoğunluk var. Bu yoğunluk, arkadaşlarımızın büyük özverisi ile kapatılmaya çalışılıyor. Kovid halen bitmiş değil. Bazı tedbirlerin devam etmek zorunluluğu hala var. Yani gevşemememiz lazım. Bununla beraber, hastanelerimizin kendilerine göre Kovid için de yönetsel olarak önlem alma durumu var. O nedenle bu yıl 2019'a göre hastaları daha çok randevulu sistemle alıyoruz. 2019'a göre randevu kapasitemizi yükseltmiş olmamıza rağmen de bazen randevularda sıkıntı olabiliyor. Çünkü, kovid tedbirleri gereği, ayaktan hastaları mümkün olduğunca daha az almaya çalışıyoruz. Şu anda günlük yaklaşık 150-160 bin insanımıza poliklinik hizmeti veriyoruz. Günde 30-40 bin hasta da acil hizmeti alıyor. Bir yandan da ertelenmiş sağlık hizmetini yönetmeye çalışıyoruz. Tüm bunlara rağmen Türkiye, dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam ediyor. Biraz daha geliştireceğiz tabii ki hala bazı eksiklerimiz olduğunu da biliyoruz." şeklinde konuştu.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs, istanbul, kemal memişoğlu, koronavirüs aşısı