İmamoğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya devam edeceğiz

“Kadını ikinci planda gören zihniyetin, dünyanın neresinde olursa olsun, karşısında duracağız. Artık buna dünyada yer yok. Bunu herkes kabullenecek, herkes bilecek. Kadının gücünü ben çok iyi biliyorum. Bunu bana en son öğreten kızım oldu. Ne kadar güçlü olduğunu, evin patronajını 6-7 yaşından itibaren ele geçirdiği gördük. Haliyle yaşayan evdeki üç erkeğiz; ben ve iki oğlum. Tabii ki bunu ona gösteren ve aşılayan eşim. Kadının gücünün, benim açımdan bir başka önemli aktörü ve kadının gücünü, kadının başarma azmini, kadının istediğinde ne kadar güzel işler yapacağının bana ilk gösteren de elbette annem. Ve benim bir kardeşim var. O da kız kardeşim. Dolayısıyla biz böyle kadın idaresinde yaşamaya alışmış bireyler olarak şu anda İstanbul'a hizmet ediyoruz. Gülümsemem, espri gülümsemesi değil. Bunun gerçek olduğuna lütfen inanın. Bundan da gurur duyuyorum. Bütün kadınların mutlu olduğu, huzurlu olduğu, hayatta erkekler kadar eşit bir biçimde güçlendiği ama ekonomik ama yaşamsal eşitliğe ve üstünlüğe sahip olduğu bir toplum diliyorum İstanbul'da. Böyle bir ortam diliyorum kentimize. Bu konuda bize destek sunacak bütün kurum ve kuruluşlara ama şehrimizde ama ülkemizde ama dünyanın her yerinden gelen bütün kurum ve kuruluşlara da kapımızın ardına kadar açık olduğunu belirtiyorum.”