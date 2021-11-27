https://tr.sputniknews.com/20211127/iskender-m-avrupa-kitasinin-tamamina-ulasabilecek-menzile-sahip-1051205152.html

‘İskender-M, Avrupa kıtasının tamamına ulaşabilecek menzile sahip'

‘İskender-M, Avrupa kıtasının tamamına ulaşabilecek menzile sahip'

İskender-M füze sistemlerinin Batı Askeri Bölgesi Kombine Silah Ordusu'nun hizmetine girmesiyle, Rus Kara Kuvvetleri'nin füze birimlerinin yeniden donatılması... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T15:38+0300

2021-11-27T15:38+0300

2021-11-27T15:38+0300

füze

savunma

rusya

iskender-m

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Rusya’da yayınlanan ‘Askeri Sanayi Kurye’ dergisinde yer alan makaleye göre, İskender-M füze sistemlerinin Batı Askeri Bölgesi Kombine Silah Ordusu'nun 448. Füze Tugayının hizmetine girmesiyle, Rus Kara Kuvvetleri'nin füze birimlerinin yeniden donatılması süreci tamamlandı.Makalede, Batı Askeri Bölgesi birliklerinin, potansiyel düşmanın stratejik hedeflerini önemli mesafelerden etkili bir şekilde vurma imkanına sahip olacağı belirtilerek, Ukrayna, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Danimarka, İsveç ve Finlandiya topraklarının tümünün füzelerin etki alanına girdiği kaydedildi.Makalede ayrıca, 9M728 ve 9M729 füzelerinin menzilinin 499 kilometre olarak açıklandığı, oysa İskender-M füze sisteminin Avrupa kıtasının tamamına ulaşabilecek menzile sahip olduğu vurgulandı.

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füze, rusya, iskender-m