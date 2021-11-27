https://tr.sputniknews.com/20211127/izmir-valiliginden-bucadaki-darp-olayina-iliskin-aciklama-1-polis-gorevden-uzaklastirildi-1051209966.html

İzmir Valiliği'nden Buca'daki darp olayına ilişkin açıklama: 1 polis görevden uzaklaştırıldı

İzmir Valiliği'nden Buca'daki darp olayına ilişkin açıklama: 1 polis görevden uzaklaştırıldı

İzmir Valiliği, Buca ilçesinde bazı polislerin vatandaşları darp ettiği iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve 1 polis memurunun... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T20:37+0300

2021-11-27T20:37+0300

2021-11-27T20:37+0300

izmir

türkiye

polis

buca

kavga

şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1051210120_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_a3df3436ee3c7a457209a35c36b1a12e.jpg

İzmir'in Buca ilçesinde, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, meydana gelen olayda, iddiaya göre, polis ekipleri, okul önü ve çevresinde şüpheli vatandaşlara yönelik kontrol başlattı. DHA'nın haberine göre bu sırada bir vatandaşla polis arasında, kimlik kontrolü yapılması nedeniyle gerginlik yaşandı. Ardından olay, büyüyerek arbedeye dönüştü. O anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde polis ile vatandaş arasında itiş- kakış, sonrasında ise tekme ve yumruklu kavga yer aldı. Kavgada, vatandaşın yanındaki yakını olan ve annesi olduğu iddia edilen bir kadın da darp edildi. Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye neden olurken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. bucaİzmir Valiliği'nden de olayla ilişki açıklama yapıldı. Açıklamada, 24 Kasım'daki olayda polisin, öğrencilerin güvenliği için bölgede denetim ve kontrol görevi yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

izmir

türkiye

buca

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, polis, buca, kavga, şiddet