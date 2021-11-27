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İzmir Valiliği'nden Buca'daki darp olayına ilişkin açıklama: 1 polis görevden uzaklaştırıldı
İzmir Valiliği'nden Buca'daki darp olayına ilişkin açıklama: 1 polis görevden uzaklaştırıldı
İzmir Valiliği, Buca ilçesinde bazı polislerin vatandaşları darp ettiği iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve 1 polis memurunun... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T20:37+0300
2021-11-27T20:37+0300
izmir
türkiye
polis
buca
kavga
şiddet
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İzmir'in Buca ilçesinde, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, meydana gelen olayda, iddiaya göre, polis ekipleri, okul önü ve çevresinde şüpheli vatandaşlara yönelik kontrol başlattı. DHA'nın haberine göre bu sırada bir vatandaşla polis arasında, kimlik kontrolü yapılması nedeniyle gerginlik yaşandı. Ardından olay, büyüyerek arbedeye dönüştü. O anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde polis ile vatandaş arasında itiş- kakış, sonrasında ise tekme ve yumruklu kavga yer aldı. Kavgada, vatandaşın yanındaki yakını olan ve annesi olduğu iddia edilen bir kadın da darp edildi. Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye neden olurken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. bucaİzmir Valiliği'nden de olayla ilişki açıklama yapıldı. Açıklamada, 24 Kasım'daki olayda polisin, öğrencilerin güvenliği için bölgede denetim ve kontrol görevi yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
izmir
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izmir, polis, buca, kavga, şiddet

İzmir Valiliği'nden Buca'daki darp olayına ilişkin açıklama: 1 polis görevden uzaklaştırıldı

20:37 27.11.2021
© DHAİzmir'in Buca ilçesinde, kimlik kontrolü yapan polis memuruyla vatandaş arasında başlayan gerginlik, arbedeye dönüştü. Çevredekilerce görüntülenen olay sosyal medyaya da yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
İzmir'in Buca ilçesinde, kimlik kontrolü yapan polis memuruyla vatandaş arasında başlayan gerginlik, arbedeye dönüştü. Çevredekilerce görüntülenen olay sosyal medyaya da yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© DHA
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İzmir Valiliği, Buca ilçesinde bazı polislerin vatandaşları darp ettiği iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve 1 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İzmir'in Buca ilçesinde, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında, meydana gelen olayda, iddiaya göre, polis ekipleri, okul önü ve çevresinde şüpheli vatandaşlara yönelik kontrol başlattı.
DHA'nın haberine göre bu sırada bir vatandaşla polis arasında, kimlik kontrolü yapılması nedeniyle gerginlik yaşandı. Ardından olay, büyüyerek arbedeye dönüştü. O anlar, bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde polis ile vatandaş arasında itiş- kakış, sonrasında ise tekme ve yumruklu kavga yer aldı. Kavgada, vatandaşın yanındaki yakını olan ve annesi olduğu iddia edilen bir kadın da darp edildi.
Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepkiye neden olurken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

buca

İzmir Valiliği'nden de olayla ilişki açıklama yapıldı. Açıklamada, 24 Kasım'daki olayda polisin, öğrencilerin güvenliği için bölgede denetim ve kontrol görevi yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşlarımızın polise mukavemet ettiği, bir polisimizi darp ettiği, polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşlarımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır."
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