Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211127/izmirde-firtina-tekneleri-batirdi-1051194423.html
İzmir’de fırtına tekneleri batırdı
İzmir’de fırtına tekneleri batırdı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T00:18+0300
2021-11-27T00:18+0300
izmir
türkiye
seferihisar
balıkçı
tekne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1051194462_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ac78ed5f0eb63f467ce2a5b61787530c.jpg
Seferihisar'ın Sığacık Mahallesinde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi.Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı. Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.
izmir
türkiye
seferihisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1051194462_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_1f49386e49bcf53fae36644bb1a4424d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, seferihisar, balıkçı, tekne

İzmir’de fırtına tekneleri batırdı

00:18 27.11.2021
© İHAİzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© İHA
Abone ol
İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.
Seferihisar'ın Sığacık Mahallesinde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi.
Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı. Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:52’Sinovac’ yerine fazla dozda ’BioNTech’ aşısı yapan hemşireye inceleme
00:45Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
00:39Zeman, 28 Kasım'da Fiala'yı Çekya Başbakanı olarak atayacak
00:32Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü
00:18İzmir’de fırtına tekneleri batırdı
00:09Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ekonomimizin 2022 yılında yüzde 5 büyüyeceğini öngörüyoruz
00:08Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü
00:08Sarıgül: Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum
DünGaziantep'te kırmızı ışıkta çiftetelli oynayanlara para cezası
DünZelenskiy: Sınırda, Rus askerle ilgili durum ilkbahardakinden daha kötü değil
DünDSÖ: Kovid-19'un Güney Afrika varyantı endişe verici
DünPower Rangers evreni Netflix'e geliyor
DünAK Partili Kurtulmuş: Türkiye, milli menfaatlerini koruyacak hassasiyetle mücadelesine devam edecek
DünABD'den yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması
DünTürkiye ilk kez İran'dan spot boru gazı ithalatı yapacak
DünABD ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Osman Kavala tepkisi
DünAnkara’da halk ekmeğe zam yok
DünTBMM Başkanı Şentop: Türkiye-İspanya ilişkileri kapsamlı ortaklığa dönüşen bir yola girdi
DünRusya Başbakanı Mişustin: Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulanacak
DünGintsburg: Kovid-19'un yeni varyantına karşı en etkili aşı muhtemelen Sputnik V olacak