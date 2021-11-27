https://tr.sputniknews.com/20211127/kadinlar-ankarada-esit-ve-ozgur-olacagiz-sloganiyla-protestolar-gerceklestiriyor-1051204497.html

Kadınlar, Ankara’da ‘eşit ve özgür olacağız’ sloganıyla protestolar gerçekleştiriyor

Kadınlar, Ankara’da ‘eşit ve özgür olacağız’ sloganıyla protestolar gerçekleştiriyor

FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği ve Kadın Meclisleri gibi birçok topluluğun çağrısıyla kadınlar şiddete karşı bir kez daha Ankara’da bir araya... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T17:25+0300

2021-11-27T17:25+0300

2021-11-27T17:30+0300

türkiye

yürüyüş

eylem

kadına yönelik şiddet

kadın hakları

fikir kulüpleri federasyonu

25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü

ilerici kadınlar derneği

kadın meclisleri

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü protestoları Ankara’da devam ediyor. Birçok kadın örgütü ve topluluğunun çağrısıyla gerçekleştirilen protestolarda “Eşit, özgür olacağız. Şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya kuracağız" pankartları taşındı.Çankaya ilçesinin Sakarya Caddesi’nde FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği ve Kadın Meclisleri çağrısıyla gerçekleştirilen protestoya yaklaşık 100 kişi katıldı. Yağmur altında gerçekleştirilen protestoda, çevik kuvvet polisi ekipleri de hazır bulunduruldu.'Kadınlar pandemi döneminde evlerde failleriyle baş başa bırakıldı'Gerçekleştirilen basın açıklamalarında, “Dünya genelinde pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle, kadınların maruz bırakıldığı eşitsizlikler ve haksızlıklar arttı. Kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından evlerinde öldürülürken, pandemide evlerde failleriyle baş başa bırakıldı. Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddet arttı. Türlü bahanelerle işten çıkarılan, eğitim hayatından koparılan ilk kadınlar oldu" ifadelerine yer verildi.Kadınlar neler talep ediyor?Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik her türlü şiddeti durdurmak, şüpheli kadın ölümlerindeki gerçekleri açığa çıkarmak için uğraş verdiklerini belirten grup, amaçlarını açıklamaya şu şekilde devam etti:'Geçit yok!'Ankara'da "Kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, tacize ve tecavüze, yoksulluğa, eşitsizliğe ve sömürüye geçit yok" sloganlarının atıldığı protestolarda, kadınlara şiddete karşı ve kadın haklarına yönelik pankartlar da taşındı.

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yürüyüş, eylem, kadına yönelik şiddet, kadın hakları, fikir kulüpleri federasyonu, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, ilerici kadınlar derneği, kadın meclisleri