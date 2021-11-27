Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211127/kadinlar-ankarada-esit-ve-ozgur-olacagiz-sloganiyla-protestolar-gerceklestiriyor-1051204497.html
Kadınlar, Ankara’da ‘eşit ve özgür olacağız’ sloganıyla protestolar gerçekleştiriyor
Kadınlar, Ankara’da ‘eşit ve özgür olacağız’ sloganıyla protestolar gerçekleştiriyor
FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği ve Kadın Meclisleri gibi birçok topluluğun çağrısıyla kadınlar şiddete karşı bir kez daha Ankara’da bir araya... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T17:25+0300
2021-11-27T17:30+0300
türkiye
yürüyüş
eylem
kadına yönelik şiddet
kadın hakları
fikir kulüpleri federasyonu
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
ilerici kadınlar derneği
kadın meclisleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1051206729_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_7fb2131b0a42b5c93a385488166e6741.jpg
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü protestoları Ankara’da devam ediyor. Birçok kadın örgütü ve topluluğunun çağrısıyla gerçekleştirilen protestolarda “Eşit, özgür olacağız. Şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya kuracağız" pankartları taşındı.Çankaya ilçesinin Sakarya Caddesi’nde FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği ve Kadın Meclisleri çağrısıyla gerçekleştirilen protestoya yaklaşık 100 kişi katıldı. Yağmur altında gerçekleştirilen protestoda, çevik kuvvet polisi ekipleri de hazır bulunduruldu.'Kadınlar pandemi döneminde evlerde failleriyle baş başa bırakıldı'Gerçekleştirilen basın açıklamalarında, “Dünya genelinde pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle, kadınların maruz bırakıldığı eşitsizlikler ve haksızlıklar arttı. Kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından evlerinde öldürülürken, pandemide evlerde failleriyle baş başa bırakıldı. Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddet arttı. Türlü bahanelerle işten çıkarılan, eğitim hayatından koparılan ilk kadınlar oldu" ifadelerine yer verildi.Kadınlar neler talep ediyor?Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik her türlü şiddeti durdurmak, şüpheli kadın ölümlerindeki gerçekleri açığa çıkarmak için uğraş verdiklerini belirten grup, amaçlarını açıklamaya şu şekilde devam etti:'Geçit yok!'Ankara'da "Kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, tacize ve tecavüze, yoksulluğa, eşitsizliğe ve sömürüye geçit yok" sloganlarının atıldığı protestolarda, kadınlara şiddete karşı ve kadın haklarına yönelik pankartlar da taşındı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1051206729_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_02f3ae8069176e2cf466104d9da2e297.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yürüyüş, eylem, kadına yönelik şiddet, kadın hakları, fikir kulüpleri federasyonu, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, ilerici kadınlar derneği, kadın meclisleri

Kadınlar, Ankara’da ‘eşit ve özgür olacağız’ sloganıyla protestolar gerçekleştiriyor

17:25 27.11.2021 (güncellendi: 17:30 27.11.2021)
© Sputnik / Turan SalcıFKF'li Kadınlar 25 Kasım protestosu
FKF'li Kadınlar 25 Kasım protestosu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Turan Salcı
Abone ol
FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği ve Kadın Meclisleri gibi birçok topluluğun çağrısıyla kadınlar şiddete karşı bir kez daha Ankara’da bir araya geliyor.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü protestoları Ankara’da devam ediyor. Birçok kadın örgütü ve topluluğunun çağrısıyla gerçekleştirilen protestolarda “Eşit, özgür olacağız. Şiddetsiz, sömürüsüz bir dünya kuracağız" pankartları taşındı.
Çankaya ilçesinin Sakarya Caddesi’nde FKF’li Kadınlar, İlerici Kadınlar Derneği ve Kadın Meclisleri çağrısıyla gerçekleştirilen protestoya yaklaşık 100 kişi katıldı. Yağmur altında gerçekleştirilen protestoda, çevik kuvvet polisi ekipleri de hazır bulunduruldu.

'Kadınlar pandemi döneminde evlerde failleriyle baş başa bırakıldı'

Gerçekleştirilen basın açıklamalarında, “Dünya genelinde pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle, kadınların maruz bırakıldığı eşitsizlikler ve haksızlıklar arttı. Kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından evlerinde öldürülürken, pandemide evlerde failleriyle baş başa bırakıldı. Kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kadına yönelik şiddet arttı. Türlü bahanelerle işten çıkarılan, eğitim hayatından koparılan ilk kadınlar oldu" ifadelerine yer verildi.

Kadınlar neler talep ediyor?

Kadın cinayetlerini ve kadına yönelik her türlü şiddeti durdurmak, şüpheli kadın ölümlerindeki gerçekleri açığa çıkarmak için uğraş verdiklerini belirten grup, amaçlarını açıklamaya şu şekilde devam etti:
"Yeterli sayıda sığınakların ve cinsel şiddet krizi merkezlerinin kurulması; 6284 sayılı kanunun ve kazanılmış haklarımızın etkin uygulanmasını sağlamak; iş yerlerinde taciz, mobbing ve baskının son bulmasıyla sendikalaşma ve örgütlenme hakkına sahip çıkmak; gerici politikaların karşısında laik için ve daha birçok hakkımızı kazanmak için mücadeleye devam edeceğiz"

'Geçit yok!'

Ankara'da "Kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, tacize ve tecavüze, yoksulluğa, eşitsizliğe ve sömürüye geçit yok" sloganlarının atıldığı protestolarda, kadınlara şiddete karşı ve kadın haklarına yönelik pankartlar da taşındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:28Bakan Koca'dan Akşener'e yanıt
18:25BBP lideri Destici: Sokağı tahrik etmeyin, yoksa bu millet size sandıkta da sokakta da ders verir
18:05İngiltere'de 2 kişide Kovid-19'un yeni varyantı görüldü
18:00NATO’dan Rusya'ya Ukrayna sınırındaki ‘gerilimi’ düşürme çağrısı
17:59Aksaray'da bir TIR'dan 3 milyon 300 bin kaçak makaron çıktı
17:49Bayraktar, kazada hayatını kaybeden mühendise bu sözlerle veda etti: Seni çok özleyeceğim kardeşim
17:46Afrika'da Fransa karşıtı tepkiler yükseliyor: Fransız konvoyunun geçişi, Nijer'de de engellendi
17:43Müslüme'nin anneannesi: Kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı
17:29Zaharova: Batı'nın Belarus'a ‘yardımı’ müdahalenin kurumsallaşmasıdır
17:25Kadınlar, Ankara’da ‘eşit ve özgür olacağız’ sloganıyla protestolar gerçekleştiriyor
17:23Boşanırken paylaşamadıkları kediler, barınağa kaldı
17:19Rus Başkonsolosluğu: Antalya’da bir Rus turist hayatını kaybetti
16:51RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Medya okuryazarlığının Türkiye’deki uygulamalarını önemsiyoruz
16:28Hindistan, Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi
16:08Erdoğan: Türkmenistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkartmak konusunda kararlıyız
15:53Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da resmi törenle karşılandı
15:50Devlet Denetleme Kurulu, Erdoğan'ın talimatı üzerine dövizde manipülasyon iddialarını araştıracak
15:44Zorla dans ettirildikten sonra özgürlüğüne kavuşan ayıların sonuncusu 'Brütüs', hayatını kaybetti
15:38‘İskender-M, Avrupa kıtasının tamamına ulaşabilecek menzile sahip'
15:35Donetsk: Ukrayna ordusu, Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan havan toplarıyla ateş açtı