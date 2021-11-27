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Kılıçdaroğlu: Mitingimizi yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek
Kılıçdaroğlu: Mitingimizi yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'de yapacaklarını açıkladığı 'erken seçim' mitinginin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına Mersin Valiliği'nin izin vermemesi... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T13:29+0300
2021-11-27T14:09+0300
recep tayyip erdoğan
politika
kemal kılıçdaroğlu
mersin
miting
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'erken seçim' mitinglerine başlayacaklarını, ilk mitinginde 4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleşeceğini açıklamıştı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak isteyen CHP'ye, Mersin Valiliği izin vermemiş, başka bir alanı göstermişti.Kılıçdaroğlu, Ankara katıldığı İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin sorulara yanıt verdi.Mitingi valiliğin gösterdiği yerde yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Mitingimizinden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki bir kusurları var. Sayın vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüzde engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor: Biz bütün engelleri aşmasına bilen bir partinin mensubuyuz. Kimse merak etmesin, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan'' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu ayrıca, barış akademisyenleri için "Tamamı görevlerine iade edilmeli; Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması lazım" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211124/kilicdaroglu-milletimizin-sesini-dinlemek-uzere-haydi-meydana-diyorum-ilk-mitingimiz-mersinde-1051116146.html
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, mersin, miting

Kılıçdaroğlu: Mitingimizi yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

13:29 27.11.2021 (güncellendi: 14:09 27.11.2021)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'de yapacaklarını açıkladığı 'erken seçim' mitinginin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılmasına Mersin Valiliği'nin izin vermemesi hakkında ilk kez konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'erken seçim' mitinglerine başlayacaklarını, ilk mitinginde 4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleşeceğini açıklamıştı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak isteyen CHP'ye, Mersin Valiliği izin vermemiş, başka bir alanı göstermişti.
Kılıçdaroğlu, Ankara katıldığı İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin sorulara yanıt verdi.
Mitingi valiliğin gösterdiği yerde yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Mitingimizinden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki bir kusurları var. Sayın vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüzde engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor: Biz bütün engelleri aşmasına bilen bir partinin mensubuyuz. Kimse merak etmesin, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan'' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu ayrıca, barış akademisyenleri için "Tamamı görevlerine iade edilmeli; Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması lazım" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (sağ 2) Ataşehir'de bir otelde düzenlenen Türkiye Kültür Stratejisi Forumu 21 programına katıldı. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi (ortada) ve sanatçılar Cahit Berkay (solda), Haldun Dormen (sol 2) ve Metin Akpınar (sağda) katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
TÜRKİYE
Kılıçdaroğlu: Milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum, ilk mitingimiz Mersin'de
24 Kasım, 18:58
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