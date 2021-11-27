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https://tr.sputniknews.com/20211127/kosovada-otobuse-silahli-saldiri-4-olu-1051194087.html
Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü
Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü
Kosova'da öğrencileri taşıyan bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T00:08+0300
2021-11-27T00:08+0300
2021-11-27T00:08+0300
dünya
kosova
polis
silahlı saldırı
öğrenci
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Kosova ve Metohija'daki Decani kasabası yakınında öğrencilerin bulunduğu bir otobüse akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda biri şoför olmak üzere 4 öğrenci hayatını kaybetti.Olayda hayatını kaybeden öğrencilerin 2003 ve 2004 doğumlu oldukları belirtildi.Polis birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
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kosova, polis, silahlı saldırı, öğrenci
Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü
Kosova'da öğrencileri taşıyan bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti.
Kosova ve Metohija'daki Decani kasabası yakınında
öğrencilerin bulunduğu bir otobüse akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda biri şoför olmak üzere 4 öğrenci hayatını kaybetti.
Olayda hayatını kaybeden öğrencilerin 2003 ve 2004 doğumlu oldukları belirtildi.
Polis birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.