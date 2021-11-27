https://tr.sputniknews.com/20211127/kosovada-otobuse-silahli-saldiri-4-olu-1051194087.html

Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü

Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü

Kosova'da öğrencileri taşıyan bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

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kosova

polis

silahlı saldırı

öğrenci

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Kosova ve Metohija'daki Decani kasabası yakınında öğrencilerin bulunduğu bir otobüse akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda biri şoför olmak üzere 4 öğrenci hayatını kaybetti.Olayda hayatını kaybeden öğrencilerin 2003 ve 2004 doğumlu oldukları belirtildi.Polis birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

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kosova, polis, silahlı saldırı, öğrenci