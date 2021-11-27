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Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü
Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü
Kosova'da öğrencileri taşıyan bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T00:08+0300
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dünya
kosova
polis
silahlı saldırı
öğrenci
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Kosova ve Metohija'daki Decani kasabası yakınında öğrencilerin bulunduğu bir otobüse akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda biri şoför olmak üzere 4 öğrenci hayatını kaybetti.Olayda hayatını kaybeden öğrencilerin 2003 ve 2004 doğumlu oldukları belirtildi.Polis birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
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kosova, polis, silahlı saldırı, öğrenci

Kosova'da otobüse silahlı saldırı: 4 ölü

00:08 27.11.2021
© REUTERS / Laura HasaniKosova - polis
Kosova - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Laura Hasani
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Kosova'da öğrencileri taşıyan bir otobüse kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti.
Kosova ve Metohija'daki Decani kasabası yakınında öğrencilerin bulunduğu bir otobüse akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda biri şoför olmak üzere 4 öğrenci hayatını kaybetti.
Olayda hayatını kaybeden öğrencilerin 2003 ve 2004 doğumlu oldukları belirtildi.
Polis birimleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
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