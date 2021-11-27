https://tr.sputniknews.com/20211127/manisada-pkkkck-operasyonu-6-gozalti-1051195093.html

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonla haklarında PKK/KCK soruşturması... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

operasyon

manisa

gözaltı

terörle mücadele şubesi (tem)

pkk/kck

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde PKK/KCK'ya üye olma, örgütün propagandasını yapma ile suç ve suçluyu övme suçundan haklarında soruşturma yürütülen C.Ö., M.S., M.D., F.T., M.G., S.S.Ç H.E., S.S.Ç F.E.'nin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dökümanlar, örgütü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlandığı bildirildi.

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operasyon, manisa, gözaltı, terörle mücadele şubesi (tem), pkk/kck