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Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonla haklarında PKK/KCK soruşturması... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T00:45+0300
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türkiye
operasyon
manisa
gözaltı
terörle mücadele şubesi (tem)
pkk/kck
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde PKK/KCK'ya üye olma, örgütün propagandasını yapma ile suç ve suçluyu övme suçundan haklarında soruşturma yürütülen C.Ö., M.S., M.D., F.T., M.G., S.S.Ç H.E., S.S.Ç F.E.'nin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dökümanlar, örgütü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlandığı bildirildi.
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operasyon, manisa, gözaltı, terörle mücadele şubesi (tem), pkk/kck

Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

00:45 27.11.2021
© AAgözaltı
gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede eş zamanlı yapılan operasyonla haklarında PKK/KCK soruşturması yürütülen 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde PKK/KCK'ya üye olma, örgütün propagandasını yapma ile suç ve suçluyu övme suçundan haklarında soruşturma yürütülen C.Ö., M.S., M.D., F.T., M.G., S.S.Ç H.E., S.S.Ç F.E.'nin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dökümanlar, örgütü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.
1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından adli tahkikata başlandığı bildirildi.
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