https://tr.sputniknews.com/20211127/metin-akpinar-biraz-eksik-demokrasi-biraz-da-ilik-teokrasi-ile-yonetiliyoruz-1051202165.html
Metin Akpınar: Biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz
Metin Akpınar: Biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz
Sanatçı Metin Akpınar, Türkiye'nin geçiş döneminden hala çıkamadığını belirterek, " Biz biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz. Seçim... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T13:07+0300
2021-11-27T13:07+0300
2021-11-27T13:07+0300
türkiye
cem yılmaz
siyaset
yönetim
metin akpınar
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Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’in sorularını yanıtlayan Akpınar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akpınar siyasetteki güncel gelişmeleri de takip ettiğini söyledi. “Etmemek imkansız” diyen Akpınar, “Ben bu yaşa geldim, Türkiye bir türlü geçiş döneminden çıkamadı. Zaman zaman iyiye zaman zaman geriye oluyor bu geçiş. Son zamanlarda da özellikle ekonomimiz sağlıklı gitmiyor. Mutlaka bilerek yapılıyor, bir planları var. Umarım cari açığı kapatmak açısından bu yolu seçtiler. Biraz da Çin politikasını uyguluyorlar diye düşünüyorum. Ucuz iş gücü yatırımı, sermayeyi çekmek gibi bir düşünce var anladığım kadarıyla” görüşünü aktardı.'Sözlerimin arkasında duruyorum'Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanmasına ilişkin olarak da konuşan Akpınar, “Ben sözlerimin arkasında duruyorum. Bana kimse silah zoruyla söyletmedi, kendim söyledim. Benim benliğim, karakterim, konstrüksiyonum odur. Düşüncemi ifade ettim. Hakaret içerdiği kanaatinde katiyen değilim” açıklamasını yaptı.'Biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz'Akpınar, “Türkiye’de muhalefetten ve sol siyasetten umutlu musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:“İkisi için de çok olumlu konuşamayacağım. Biz biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz. Seçim yapılıyor o nedenle demokrasi yok diyemiyorum. Ama tam demokrat değiliz. Muhalefet bu yönetimin karşısına demokrasi blokunu koyamadı. İktidarı amaçlayanlar için bunların hepsi bir bütün; önce rejimi tasfiye edip, demokrasi ile devam etmesi sonra kendi çıkarlarına bakması daha doğru diye düşünüyorum. Çare muhalefette birlik, akıl onu söylüyor.”
https://tr.sputniknews.com/20211123/cem-yilmazdan-metin-akpinara-bir-gun-o-da--beni-sahnede-izlerse-cok-mutlu-olurum-1051051927.html
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cem yılmaz, siyaset, yönetim, metin akpınar
Metin Akpınar: Biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz
Sanatçı Metin Akpınar, Türkiye'nin geçiş döneminden hala çıkamadığını belirterek, " Biz biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz. Seçim yapılıyor o nedenle demokrasi yok diyemiyorum. Ama tam demokrat değiliz." dedi.
Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’
in sorularını yanıtlayan Akpınar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Akpınar siyasetteki güncel gelişmeleri de takip ettiğini söyledi. “Etmemek imkansız” diyen Akpınar, “Ben bu yaşa geldim, Türkiye bir türlü geçiş döneminden çıkamadı. Zaman zaman iyiye zaman zaman geriye oluyor bu geçiş. Son zamanlarda da özellikle ekonomimiz sağlıklı gitmiyor. Mutlaka bilerek yapılıyor, bir planları var. Umarım cari açığı kapatmak açısından bu yolu seçtiler. Biraz da Çin politikasını uyguluyorlar diye düşünüyorum. Ucuz iş gücü yatırımı, sermayeyi çekmek gibi bir düşünce var anladığım kadarıyla” görüşünü aktardı.
'Sözlerimin arkasında duruyorum'
Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanmasına ilişkin olarak da konuşan Akpınar, “Ben sözlerimin arkasında duruyorum. Bana kimse silah zoruyla söyletmedi, kendim söyledim. Benim benliğim, karakterim, konstrüksiyonum odur. Düşüncemi ifade ettim. Hakaret içerdiği kanaatinde katiyen değilim” açıklamasını yaptı.
'Biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz'
Akpınar, “Türkiye’de muhalefetten ve sol siyasetten umutlu musunuz?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:
“İkisi için de çok olumlu konuşamayacağım. Biz biraz eksik demokrasi biraz da ılık teokrasi ile yönetiliyoruz. Seçim yapılıyor o nedenle demokrasi yok diyemiyorum. Ama tam demokrat değiliz. Muhalefet bu yönetimin karşısına demokrasi blokunu koyamadı. İktidarı amaçlayanlar için bunların hepsi bir bütün; önce rejimi tasfiye edip, demokrasi ile devam etmesi sonra kendi çıkarlarına bakması daha doğru diye düşünüyorum. Çare muhalefette birlik, akıl onu söylüyor.”