https://tr.sputniknews.com/20211127/metropoll-arastirma-secmenin-yuzde-92si-ataturkun-bu-ulkeye-yaptiklarindan-dolayi-sukran-duyuyor-1051202582.html

MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 92’si, Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı şükran duyuyor

MetroPOLL Araştırma: Seçmenin yüzde 92’si, Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı şükran duyuyor

MetroPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021' araştırmasına katılan seçmenler "Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?"... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T13:23+0300

2021-11-27T13:23+0300

2021-11-27T13:23+0300

yaşam

türkiye

mustafa kemal atatürk

metropoll araştırma şirketi

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, ‘Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021' kamuoyu araştırmasından bir sonucu paylaştı. “Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?” sorusunun sorulduğu araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 92'si “Evet, duyuyorum” yanıtını verdi.Ankete katılan seçmenlere “Atatürk'ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyor musunuz?” sorusu da soruldu. Buna göre seçmenin yüzde 73'ü Atatürk'ün değerinin son zamanlarda daha çok anlaşıldığını düşünüyor.

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türkiye, mustafa kemal atatürk, metropoll araştırma şirketi