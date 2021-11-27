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https://tr.sputniknews.com/20211127/muslumenin-biyolojik-babasi-ciktigi-belirtilen-hasan-yagalin-ifadesine-ulasildi-1051199820.html
Müslüme'nin biyolojik babası çıktığı belirtilen Hasan Yağal'ın ifadesine ulaşıldı
Müslüme'nin biyolojik babası çıktığı belirtilen Hasan Yağal'ın ifadesine ulaşıldı
Türkiye, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle sarsılırken, tutuklanan tek kişi olan Hasan Yağal'ın, Müslüme'nin boynundaki tükürük izi ile kendi DNA'sının... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T10:08+0300
2021-11-27T10:08+0300
türkiye
müslüme yağal
hasan yağal
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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Müslüme’nin boynundaki tükürük izinin sahibi olduğu tespit edilen Hasan Yağal'ın kendisini, “O benim torunum öpmüşümdür” diyerek savunduğu iddia edildi.Alınan bilgilere göre, anne Selvi Yağal ise ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal’ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme’nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti. Savcılığın talimatıyla yapılan soruşturma kapsamında, Müslüme’nin ablasının DNA’sının da Hasan Yağal'ınki ile örtüştüğü belirlendi. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal’ın “Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik” diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan Müslüme Yağcı'nin bedeni üzerinde yapılan DNA testinde küçük kızın gerçek babasının, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal olduğu ortaya çıkmıştı.Mersin Barosu'ndan açıklamaÖte yandan, Hasan Yağal'la ilgili iddialar üzerine Mersin Barosu'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.Haberlerin, aileye ve kardeşlere zarar verdiği anlatılan açıklamada, "Müslüme davasının sağlıklı yürütülmesi, ailenin ve kardeşlerin toplumda rencide olmaması için basında yer alan haberlerin kaldırılması konusunda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak başvurumuzu yapacağız. Gizlilik yasağına aykırı hareket eden ve bu eylemlerini yineleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/dna-analizi-sonuclandi-muslume-yagalin-dedesi-babasi-cikti-1051166204.html
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müslüme yağal, hasan yağal

Müslüme'nin biyolojik babası çıktığı belirtilen Hasan Yağal'ın ifadesine ulaşıldı

10:08 27.11.2021
© AAHasan Yağal
Hasan Yağal - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Türkiye, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle sarsılırken, tutuklanan tek kişi olan Hasan Yağal'ın, Müslüme'nin boynundaki tükürük izi ile kendi DNA'sının örtüşmesi üzerine, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendini savunduğu iddia edildi.
Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Müslüme’nin boynundaki tükürük izinin sahibi olduğu tespit edilen Hasan Yağal'ın kendisini, “O benim torunum öpmüşümdür” diyerek savunduğu iddia edildi.
Alınan bilgilere göre, anne Selvi Yağal ise ifadesinde, kocası askerdeyken kayınpederi, Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal’ın tecavüzüne uğradığını, Müslüme’nin ablasının da onun çocuğu olduğunu iddia etti. Savcılığın talimatıyla yapılan soruşturma kapsamında, Müslüme’nin ablasının DNA’sının da Hasan Yağal'ınki ile örtüştüğü belirlendi. Savcılıkta ifade veren anne Selvi Yağal’ın “Kocamın haberi yoktu, bizi korkuttu, bir şey diyemedik” diyerek, yaşanılan bu olayı anlattığı kaydedildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım günü kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan Müslüme Yağcı'nin bedeni üzerinde yapılan DNA testinde küçük kızın gerçek babasının, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal olduğu ortaya çıkmıştı.

Mersin Barosu'ndan açıklama

Öte yandan, Hasan Yağal'la ilgili iddialar üzerine Mersin Barosu'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Mersin Barosu, Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin getirilen yayın yasağına uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Barodan yapılan yazılı açıklamada, Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında gizlilik kararı ve yayın yasağı olmasına rağmen basında ve sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin üzüntüyle takip edildiği belirtildi.
Haberlerin, aileye ve kardeşlere zarar verdiği anlatılan açıklamada, "Müslüme davasının sağlıklı yürütülmesi, ailenin ve kardeşlerin toplumda rencide olmaması için basında yer alan haberlerin kaldırılması konusunda Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak başvurumuzu yapacağız. Gizlilik yasağına aykırı hareket eden ve bu eylemlerini yineleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.
Müslüme Yağal - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
TÜRKİYE
DNA analizi sonuçlandı: Müslüme Yağal'ın dedesi, biyolojik babası çıktı
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