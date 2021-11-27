https://tr.sputniknews.com/20211127/nagehan-alcidan-abdulhamit-donemi-benzetmesi-ben-buna-iktidar-degil-rejim-diyorum-artik-1051203890.html

Nagehan Alçı'dan 'Abdulhamit dönemi' benzetmesi: Ben buna iktidar değil, rejim diyorum artık

Nagehan Alçı'dan 'Abdulhamit dönemi' benzetmesi: Ben buna iktidar değil, rejim diyorum artık

Gazeteci Nagehan Alçı, Türkiye'de devlet ve hükümetin iç içe geçtiğini, devletin içinde tamamen bir güç birliği oluştuğunu belirterek "Abdulhamit döneminden... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T14:51+0300

2021-11-27T14:51+0300

2021-11-27T14:51+0300

politika

nagehan alçı

2. abdülhamid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048715935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_671fe8696be23612cbd3fc2aa760d3fd.jpg

TV5'te 'Konuşmadan Olmaz' programına konuk olan Alçı, "Türkiye bugün hiç olmadığı kadar devlet ve hükümetin iç içe geçtiği, devletin içinde tamamen bir güç birliği olduğu bir tablo ile karşı karşıya" diyerek padişah Abdulhamit dönemi benzetmesi yaptı.Alçı, şöyle konuştu:Osman Kavala'nın tutukluğuna dair de yorumda bulunan Alçı, Kavala'nın haksız yere ve hukuk dışı bir şekilde siyasi nedenlerle içerde tutulduğunu ifade etti. Alçı, "Kimler tarafından içerde tutulmak isteniyor?" sorusuna ise "Rejim tarafından. Tam da bahsettiğim rejim tarafından" diye yanıt verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nagehan alçı, 2. abdülhamid