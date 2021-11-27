https://tr.sputniknews.com/20211127/natodan-rusyaya-ukrayna-sinirindaki-gerilimi-dusurme-cagrisi-1051207610.html

NATO’dan Rusya'ya Ukrayna sınırındaki ‘gerilimi’ düşürme çağrısı

NATO’dan Rusya'ya Ukrayna sınırındaki ‘gerilimi’ düşürme çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın daha önce komşularına karşı güç kullandığını, bu nedenle Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırına doğru... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T18:00+0300

2021-11-27T18:00+0300

2021-11-27T18:00+0300

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rusya

ukrayna

nato

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman Welt gazetesine demecinde Rusya'nın daha önce komşularına karşı güç kullandığını, bu nedenle Rus ordu birliklerinin Ukrayna sınırına doğru aktarılmasının ‘sadece bir blöf’ olarak görülemeyeceğini söyledi.Stoltenberg, “Bu yıl ikinci kez Rusya'nın Ukrayna sınırına binlerce asker aktardığını görüyoruz. Rusya'nın niyeti konusunda varsayımda bulunamam. Ancak Rusya'nın daha önce komşularına karşı güç kullandığını gördük. Bu nedenle, bunun sadece bir blöf olduğu varsayılamaz” diye konuştu.NATO’nun ileride ‘kendisini saldırganlıktan koruyabilmesi için Ukrayna'ya siyasi ve pratik destek’ sağlamaya devam etmeye hazır olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, “Rusya'yı tansiyonu ve gerilimi düşürmeye çağırıyorum. Aynı zamanda Rusya ile eskiden de olduğu gibi diyaloğa açığız. Gerilim yüksek olduğu zaman diyalogun önemi daha da artıyor” ifadelerini kullandı.Kiev ve Batılı ülkeler, son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki 'saldırgan eylemlerinde' artış kaydedildiğini iddiasında bulunuyor. Ancak Moskova, kendi topraklarında ve kendi takdirine göre hareket ettiğini belirtiyor.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan herhangi bir saldırgan planı olmadığını vurgulamıştı.

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