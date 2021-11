https://tr.sputniknews.com/20211127/orhan-gencebay-turkiye-faiz-veren-bir-ulke-durumuna-sokuldu-art-niyetli-yabancilar-bizi-soydular-1051209097.html

Orhan Gencebay: Türkiye, faiz veren bir ülke durumuna sokuldu, soydular sömürdüler

Orhan Gencebay: Türkiye, faiz veren bir ülke durumuna sokuldu, soydular sömürdüler

Sanatçı Orhan Gencebay, son dönemlerde döviz kurunda yaşanan artışlara ilişkin “Burada art niyet var, bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T19:38+0300

2021-11-27T19:38+0300

2021-11-27T19:41+0300

orhan gencebay

türkiye

tl

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103258/40/1032584053_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_549eefecaf1d297e2d5aa95a8f774c73.jpg

Bir televizyon programına telefonla katılan sanatçı Orhan Gencebay, ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulundu.Döviz kuru ile ilgili soruyu yanıtlayan Gencebay, “Bu kadar abartılı konuşulması, son derece rahatsız edici. Burada art niyet var, bilinçsizlik var. Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Yani yüzde 100 çıktı" diye konuştu."Bu, bana göre kasıtlı çıkarıldı" diye sözlerine devam eden Gencebay, "Yabancıların yapmak istedikleri planlarına, projelerine göre çıkmıştır. 90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Bazı aralıklarda yüzde 150-200’e yakın çıkıyordu. Biz bunları yaşadık. Yüzde 7 bin 500 faiz alınır mı? Alınıyordu. Türkiye faiz veren bir ülke durumuna sokuldu. Bundan yararlanan artı niyetli yabancılardı ve bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı" dedi.Gencebay, "Evet, bir sıkıntı var, pandemi nedeniyle bütün dünya yangın yeri. Bu geçecek, abartmasınlar. Evet, sıkıntı var ama 70'lerdeki 90'lardaki sıkıntıların yanında hiçbir şey değil. 70'lerde can güvenliği bile yoktu. 3 yılda bir yurt dışına çıkılıyordu. Arabası olan 1 depo benzin alabiliyordu. Karneyleydi her şey. Kuyruklar, karneler. Can güvenliği yoktu" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

orhan gencebay, tl, dolar