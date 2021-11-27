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Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T04:04+0300
2021-11-27T04:04+0300
dünya
italya
vatikan
emmanuel macron
papa francis
görüşme
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İtalya ile Fransa arasında imzalanan güçlendirilmiş ikili iş birliği anlaşması için Roma'da bulunan Macron, temaslarının İtalya ayağını tamamladıktan sonra Vatikan'a geçerek Papa ile görüştü.Vatikan'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bugün Vatikan'da Papa ve ardından da Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü bildirildi.Macron'un Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin ile görüşmesinde, Vatikan ve Fransa arasında 100. yılı kutlanan iyi ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.Görüşmede, çevrenin korunması ışığında Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'ndaki (COP26) toplantının sonuçları ve uluslararası arenada öne çıkan konuların değerlendirildiği de belirtildi.Bu görüşmede ayrıca Fransa'nın, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığına ilişkin beklentileri ile Lübnan, Ortadoğu ve Afrika'ya yönelik taahhütlerinin görüşüldüğü kaydedildi.Bu arada, Vatikan'a yakın basın organları da Papa ile Macron'un görüşmesinin bir saat kadar sürdüğü bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/fransa-cumhurbaskani-macron-italyada-1051160867.html
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italya, vatikan, emmanuel macron, papa francis, görüşme

Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

04:04 27.11.2021
© REUTERSKatoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
İtalya ile Fransa arasında imzalanan güçlendirilmiş ikili iş birliği anlaşması için Roma'da bulunan Macron, temaslarının İtalya ayağını tamamladıktan sonra Vatikan'a geçerek Papa ile görüştü.
Vatikan'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın bugün Vatikan'da Papa ve ardından da Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Vatikan Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile görüştüğü bildirildi.
Macron'un Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin ile görüşmesinde, Vatikan ve Fransa arasında 100. yılı kutlanan iyi ikili ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.
Görüşmede, çevrenin korunması ışığında Glasgow'daki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'ndaki (COP26) toplantının sonuçları ve uluslararası arenada öne çıkan konuların değerlendirildiği de belirtildi.
Bu görüşmede ayrıca Fransa'nın, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığına ilişkin beklentileri ile Lübnan, Ortadoğu ve Afrika'ya yönelik taahhütlerinin görüşüldüğü kaydedildi.
Bu arada, Vatikan'a yakın basın organları da Papa ile Macron'un görüşmesinin bir saat kadar sürdüğü bilgisini paylaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, güçlendirilmiş ikili işbirliği anlaşması imzalamak için İtalya'da
25 Kasım, 23:56
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