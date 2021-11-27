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Pfizer ve BioNTech'ten Omicron varyantına karşı 100 gün içinde aşı geliştirme sözü
Pfizer ve BioNTech'ten Omicron varyantına karşı 100 gün içinde aşı geliştirme sözü
ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Omicron varyantının mevcut aşıyı etkisiz kılması ihtimali... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T02:24+0300
2021-11-27T02:25+0300
koronavirüs
pfizer
biontech
koronavirüs aşısı
varyant
omicron
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı Omicron'un aşının etkinliği konusunda bir risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirdi.Fox Business'ta yer alan habere göre şirketlerden yapılan açıklamada, "Aşıdan kaçabilen varyantın ortaya çıkması halinde Pfizer ve BioNTech, düzenleyici kurumların onayına tabi olarak yaklaşık 100 gün içinde bu varyanta karşı özel yapım bir aşı geliştirmeyi ve üretmeyi umuyor" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, yeni varyant hakkında önümüzdeki 2 hafta içinde daha fazla veri toplanmasını beklediklerini belirten şirketler, varyantın daha önce gözlemlenenlerden önemli ölçüde farklı olduğunu kaydetti.Bununla beraber açıklamada, şirketlerin aşılarını yeni olası varyantlara uyarlanabilir hale getirmek için aylar önce çalışmaya başladıklarına vurgu yapıldı.Açıklamada, mevcut aşıların şu anda 6 hafta içinde varyantlara uyarlanabildiği ve ilk partilerin 100 gün içinde teslim edilebileceği belirtildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına 'Omicron' adının verildiğini duyurmuştu.Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211126/gintsburg-kovid-19un-yeni-varyantina-karsi-en-etkili-asi-muhtemelen-sputnik-v-olacak-1051191565.html
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pfizer, biontech , koronavirüs aşısı, varyant, omicron

Pfizer ve BioNTech'ten Omicron varyantına karşı 100 gün içinde aşı geliştirme sözü

02:24 27.11.2021 (güncellendi: 02:25 27.11.2021)
© REUTERS / Sergio PerezPfizer - koronavirüs aşısı
Pfizer - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Sergio Perez
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Kovid-19'un yeni ortaya çıkan Omicron varyantının mevcut aşıyı etkisiz kılması ihtimali konusunda henüz emin olmadıklarını açıklayarak, aksi bir durum söz konusu olursa varyanta karşı yaklaşık 100 gün içinde yeni bir aşı geliştirme sözü verdi.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı Omicron'un aşının etkinliği konusunda bir risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirdi.
Fox Business'ta yer alan habere göre şirketlerden yapılan açıklamada, "Aşıdan kaçabilen varyantın ortaya çıkması halinde Pfizer ve BioNTech, düzenleyici kurumların onayına tabi olarak yaklaşık 100 gün içinde bu varyanta karşı özel yapım bir aşı geliştirmeyi ve üretmeyi umuyor" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, yeni varyant hakkında önümüzdeki 2 hafta içinde daha fazla veri toplanmasını beklediklerini belirten şirketler, varyantın daha önce gözlemlenenlerden önemli ölçüde farklı olduğunu kaydetti.
Bununla beraber açıklamada, şirketlerin aşılarını yeni olası varyantlara uyarlanabilir hale getirmek için aylar önce çalışmaya başladıklarına vurgu yapıldı.
Açıklamada, mevcut aşıların şu anda 6 hafta içinde varyantlara uyarlanabildiği ve ilk partilerin 100 gün içinde teslim edilebileceği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına 'Omicron' adının verildiğini duyurmuştu.
Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
KORONAVİRÜS
Gintsburg: Kovid-19'un yeni varyantına karşı en etkili aşı muhtemelen Sputnik V olacak
Dün, 22:47
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