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https://tr.sputniknews.com/20211127/prof-dr-osman-muftuoglu-muazzam-bir-kronik-hastalik-patlamasi-ile-karsi-karsiyayiz-1051201662.html
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Muazzam bir ‘kronik hastalık patlaması’ ile karşı karşıyayız
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Muazzam bir ‘kronik hastalık patlaması’ ile karşı karşıyayız
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kalp damar hastalıkları, kronik nörolojik hastalıklar ve benzeri sağlık problemlerinde ciddi bir artış olduğunu söyledi. Bu olumsuz... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T12:41+0300
2021-11-27T12:41+0300
yaşam
kronik hastalık
osman müftüoğlu
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Müftüoğlu Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Eğer beslenme sisteminizde şeker, beyaz ekmek, pirinç pilavı ve benzeri, un/nişasta zengini besinler (kurabiyeler, börekler, çörekler, poğaçalar), şekerli içecekler (gazlı, kolalı meşrubatlar, meyve suları) gereğinden fazla ise pankreas beziniz -özellikle genetiğiniz de müsaitse- kanınızda aşırı şeker birikimini önlemek için hızla ve bol miktarda insülin üretip kana pompalamaya başlar. Neticede de kanınız adeta bir ‘insülin gölü’ haline gelir. İşte ‘insülin direnci/körlüğü’ problemi de zaten bu noktada başlar” bilgisini aktardı.Müftüoğlu, 'insülin direncinin 10 marifeti'ni şöyle aktardı:
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kronik hastalık, osman müftüoğlu

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Muazzam bir ‘kronik hastalık patlaması’ ile karşı karşıyayız

12:41 27.11.2021
© Fotoğraf : YouTube/NTVProf. Dr. Osman Müftüoğlu
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© Fotoğraf : YouTube/NTV
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kalp damar hastalıkları, kronik nörolojik hastalıklar ve benzeri sağlık problemlerinde ciddi bir artış olduğunu söyledi. Bu olumsuz gelişmenin birinci nedeninin insülin direnci olduğunu belirten Müftüoğlu, yazısında “Peki, nedir, neyin nesidir bu insülin direnci denen sorunun esası?” sorusunu irdeledi.
Müftüoğlu Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Eğer beslenme sisteminizde şeker, beyaz ekmek, pirinç pilavı ve benzeri, un/nişasta zengini besinler (kurabiyeler, börekler, çörekler, poğaçalar), şekerli içecekler (gazlı, kolalı meşrubatlar, meyve suları) gereğinden fazla ise pankreas beziniz -özellikle genetiğiniz de müsaitse- kanınızda aşırı şeker birikimini önlemek için hızla ve bol miktarda insülin üretip kana pompalamaya başlar. Neticede de kanınız adeta bir ‘insülin gölü’ haline gelir. İşte ‘insülin direnci/körlüğü’ problemi de zaten bu noktada başlar” bilgisini aktardı.
Müftüoğlu, 'insülin direncinin 10 marifeti'ni şöyle aktardı:
1.
Kilo aldırır, göbeklendirir, yağlandırır, kilo vermenizi zorlaştırır. İnsülin direnci demek kilo direnci demektir.
2.
Karaciğerinizi yağ deposu haline getirir.
3.
Safra kesesi taşı ihtimalini yükseltir.
4.
Kandaki yağ dengesini bozar. İyi kolesterolü (HDL) azaltır, kötü kolesterolü (LDL) ve trigliseridi arttırır.
5.
Ürik asit seviyesine tavan yaptırır.
6.
Hipertansiyonu davet eder.
7.
Bazı kanserlere (karaciğer, meme, kalın bağırsak) yol verir.
8.
Damar harabiyetini tetikler. Kalp krizleri ve inmeleri davet eder.
9.
Belleğinizi olumsuz yönde etkiler, muhtemel bir Alzheimer’ı hızlandırabilir.
10.
Hipoglisemi ataklarıyla hayat kalitemizi ciddi ölçüde bozar.
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