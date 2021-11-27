https://tr.sputniknews.com/20211127/prof-dr-osman-muftuoglu-muazzam-bir-kronik-hastalik-patlamasi-ile-karsi-karsiyayiz-1051201662.html

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Muazzam bir ‘kronik hastalık patlaması’ ile karşı karşıyayız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Muazzam bir ‘kronik hastalık patlaması’ ile karşı karşıyayız

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, kalp damar hastalıkları, kronik nörolojik hastalıklar ve benzeri sağlık problemlerinde ciddi bir artış olduğunu söyledi. Bu olumsuz... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T12:41+0300

2021-11-27T12:41+0300

2021-11-27T12:41+0300

yaşam

kronik hastalık

osman müftüoğlu

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Müftüoğlu Hürriyet'te kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Eğer beslenme sisteminizde şeker, beyaz ekmek, pirinç pilavı ve benzeri, un/nişasta zengini besinler (kurabiyeler, börekler, çörekler, poğaçalar), şekerli içecekler (gazlı, kolalı meşrubatlar, meyve suları) gereğinden fazla ise pankreas beziniz -özellikle genetiğiniz de müsaitse- kanınızda aşırı şeker birikimini önlemek için hızla ve bol miktarda insülin üretip kana pompalamaya başlar. Neticede de kanınız adeta bir ‘insülin gölü’ haline gelir. İşte ‘insülin direnci/körlüğü’ problemi de zaten bu noktada başlar” bilgisini aktardı.Müftüoğlu, 'insülin direncinin 10 marifeti'ni şöyle aktardı:

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2021

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kronik hastalık, osman müftüoğlu