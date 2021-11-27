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Referandumla Gümüşhane'den ayrılmak isteyen iki köyün talebi reddedildi
Referandumla Gümüşhane'den ayrılmak isteyen iki köyün talebi reddedildi
Gümüşhane'den ayrılmak için referandum yapan iki köyün talebi İl Genel Meclisi'nde reddedildi. Meclis Başkanı "Türkiye hayali bir devlet değil, birilerinin... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T01:38+0300
2021-11-27T01:38+0300
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Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen Günyüzü ve Üçtaş köylerinin talebi İl Genel Meclisi üyelerinin tamamının oyuyla reddedildi.Kürtün ilçesine bağlı köylerin muhtarlıklarının Gümüşhane'den ayrılarak Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine konu Gümüşhane İl Genel Meclisi'nde görüşüldü.Yapılan oylamada, üyelerin tamamının oyuyla Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Gümüşhane'den ayrılma talebi reddedildi.İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, oturumda yaptığı konuşmada, “Valiliğimizin bize gönderdiği, iki köyümüzün Günyüzü ve Üçtaş köyünün ayrılma talebi gündeme geldi. Gündeme düşüşünden itibaren biz zaten yerel yönetim olarak kendimizi sorguluyoruz, 'Ne yaptık, nerede yanlışımız var?' diye. Bulamayınca doğal olarak inceleme başladı” dedi.Köyler için yatırımlar yapıldığını söyleyen Erdoğdu, “Yatırımla sosyal ilişkiler, ekonomi gibi sudan sebeplerle bir ilçe ya da köy bağlanması veya ayrılması sırf referandumla olmuyor, yasalarımız da izin vermiyor. Bu da zaten yasal bir zorunluluk sonucu İl İdare Kurulu kararı, İl Genel Meclisi kararı ve vali görüşü ile birlikte ilgili Bakanlığa aktarılıyor” diye konuştu."Mazeret beyan dilekçelerini okuduğumuzda tamamen hayal ürünü” diyen Erdoğdu, şöyle devam etti:Muhtarlıkların talebi üzerine, İl İdare Kurulu kararı ile 4 Eylül'de Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan referandumda vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullanmıştı.
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referandum, gümüşhane, haberler, türkiye

Referandumla Gümüşhane'den ayrılmak isteyen iki köyün talebi reddedildi

01:38 27.11.2021
© AAGümüşhane
Gümüşhane - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Gümüşhane'den ayrılmak için referandum yapan iki köyün talebi İl Genel Meclisi'nde reddedildi. Meclis Başkanı "Türkiye hayali bir devlet değil, birilerinin olmayacak hayalleri peşinde koşamayız" dedi.
Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen Günyüzü ve Üçtaş köylerinin talebi İl Genel Meclisi üyelerinin tamamının oyuyla reddedildi.
Kürtün ilçesine bağlı köylerin muhtarlıklarının Gümüşhane'den ayrılarak Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine konu Gümüşhane İl Genel Meclisi'nde görüşüldü.
Yapılan oylamada, üyelerin tamamının oyuyla Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Gümüşhane'den ayrılma talebi reddedildi.
İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, oturumda yaptığı konuşmada, “Valiliğimizin bize gönderdiği, iki köyümüzün Günyüzü ve Üçtaş köyünün ayrılma talebi gündeme geldi. Gündeme düşüşünden itibaren biz zaten yerel yönetim olarak kendimizi sorguluyoruz, 'Ne yaptık, nerede yanlışımız var?' diye. Bulamayınca doğal olarak inceleme başladı” dedi.
Köyler için yatırımlar yapıldığını söyleyen Erdoğdu, “Yatırımla sosyal ilişkiler, ekonomi gibi sudan sebeplerle bir ilçe ya da köy bağlanması veya ayrılması sırf referandumla olmuyor, yasalarımız da izin vermiyor. Bu da zaten yasal bir zorunluluk sonucu İl İdare Kurulu kararı, İl Genel Meclisi kararı ve vali görüşü ile birlikte ilgili Bakanlığa aktarılıyor” diye konuştu.
"Mazeret beyan dilekçelerini okuduğumuzda tamamen hayal ürünü” diyen Erdoğdu, şöyle devam etti:
“Türkiye Cumhuriyeti hayali bir devlet değil, anlı şanlı Türkiye Cumhuriyeti devleti, bir geçmişi, bir kültürü var onu da bugüne yansıtırız, biz birilerinin olmayacak hayalleri peşinde koşamayız. Bizim İl Genel Meclisimiz konuyu aslında hiç istişare etmeye bile gerek duymadı ama yasal sorumluluğumuz gereği konuyu görüştük, oyladık Meclisimizin tamamının katılımıyla talep reddedildi. Mevzuata bakıldığı zaman yol kapalı fakat sayın İçişleri Bakanımızın inisiyatifi kullanılabilir, fakat kanunla kurulmuş iki köydür bu. Kanunla kurulan köyler 'Nasıl kurulduysa öyle değiştirilir' diye de yasal bir gerçeğimiz var. Bu mevzu bizce kapatılmış bir konudur.”
Muhtarlıkların talebi üzerine, İl İdare Kurulu kararı ile 4 Eylül'de Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan referandumda vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullanmıştı.
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