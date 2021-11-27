https://tr.sputniknews.com/20211127/referandumla-gumushaneden-ayrilmak-isteyen-iki-koyun-talebi-reddedildi-1051196502.html

Referandumla Gümüşhane'den ayrılmak isteyen iki köyün talebi reddedildi

Referandumla Gümüşhane'den ayrılmak isteyen iki köyün talebi reddedildi

Gümüşhane'den ayrılmak için referandum yapan iki köyün talebi İl Genel Meclisi'nde reddedildi. Meclis Başkanı "Türkiye hayali bir devlet değil, birilerinin... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T01:38+0300

2021-11-27T01:38+0300

2021-11-27T01:38+0300

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Gümüşhane'den ayrılıp Giresun'a bağlanmak isteyen Günyüzü ve Üçtaş köylerinin talebi İl Genel Meclisi üyelerinin tamamının oyuyla reddedildi.Kürtün ilçesine bağlı köylerin muhtarlıklarının Gümüşhane'den ayrılarak Giresun'un Doğankent ilçesine bağlanma talepleri üzerine konu Gümüşhane İl Genel Meclisi'nde görüşüldü.Yapılan oylamada, üyelerin tamamının oyuyla Günyüzü ve Üçtaş köylerinin Gümüşhane'den ayrılma talebi reddedildi.İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, oturumda yaptığı konuşmada, “Valiliğimizin bize gönderdiği, iki köyümüzün Günyüzü ve Üçtaş köyünün ayrılma talebi gündeme geldi. Gündeme düşüşünden itibaren biz zaten yerel yönetim olarak kendimizi sorguluyoruz, 'Ne yaptık, nerede yanlışımız var?' diye. Bulamayınca doğal olarak inceleme başladı” dedi.Köyler için yatırımlar yapıldığını söyleyen Erdoğdu, “Yatırımla sosyal ilişkiler, ekonomi gibi sudan sebeplerle bir ilçe ya da köy bağlanması veya ayrılması sırf referandumla olmuyor, yasalarımız da izin vermiyor. Bu da zaten yasal bir zorunluluk sonucu İl İdare Kurulu kararı, İl Genel Meclisi kararı ve vali görüşü ile birlikte ilgili Bakanlığa aktarılıyor” diye konuştu."Mazeret beyan dilekçelerini okuduğumuzda tamamen hayal ürünü” diyen Erdoğdu, şöyle devam etti:Muhtarlıkların talebi üzerine, İl İdare Kurulu kararı ile 4 Eylül'de Günyüzü ve Üçtaş köylerinde yapılan referandumda vatandaşların çoğu ayrılma yönünde "evet" oyu kullanmıştı.

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referandum, gümüşhane, haberler, türkiye