https://tr.sputniknews.com/20211127/rus-baskonsoloslugu-antalyada-bir-rus-turist-hayatini-kaybetti-1051206385.html

Rus Başkonsolosluğu: Antalya’da bir Rus turist hayatını kaybetti

Rus Başkonsolosluğu: Antalya’da bir Rus turist hayatını kaybetti

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, bir buçuk ayı aşkın süredir ağır durumda Türkiye’de hastanede tedavi gören bir Rus turistin hayatını kaybettiğini bildirdi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T17:19+0300

2021-11-27T17:19+0300

2021-11-27T17:19+0300

yaşam

rusya

turist

antalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104140/39/1041403971_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d245145450be45cd6d79d5e2646c7c1a.jpg

Başkonsolosluk yetkilisi, Sputnik’e demecinde ağır durumda hastaneye kaldırılan ve bir buçuk ayı aşkın süredir tedavi gören Rus turistin hayatını kaybettiğini belirtti.Diplomatik temsilcilikten daha önce yapılan açıklamada ise Rus turistin maddi limitinin tükendiği ve evine geri gönderilmesi ile ilgili çalışma yapıldığı bildirilmişti.Daha önce Rus medyası, (Rusya Federasyonu’na bağlı) Başkurtistan’da ikamet eden, ailesi ile birlikte iznini Türkiye’de geçirmeye karar veren bir kişinin koronavirüs teşhisi ile hastanede tedavi altına alındığı, turistin akciğerinin ciddi hasar gördüğü, durumu ağırlaşan turistin suni komaya sokulduğu ifade edilmişti.

rusya

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, turist, antalya