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Rus Büyükelçi'den ABD'ye: Rusya hiç kimseye saldırmak niyetinde değil
Rus Büyükelçi'den ABD'ye: Rusya hiç kimseye saldırmak niyetinde değil
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Ukrayna’ya olası saldırı anlamında Rusya'ya yöneltilen suçlamaların Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin politikasındaki... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T22:06+0300
2021-11-27T22:58+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
son dakika
vladimir zelenskiy
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Youtube’da canlı olarak yayınlanan bir programa konuk olan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna’ya olası saldırı anlamında Rusya'ya yöneltilen suçlamaların Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin politikasındaki başarısızlıkları gizleme girişimleriyle ilgili olabileceğini, Rusya’nın kimseye saldırmak niyetinde olmadığını söyledi.“Bugün hayali Rus tehdidi bağlamında açıkça görülen bu histeri bence şu anki Ukrayna Devlet Başkanı’nın başarısızlıklarını haklı çıkarma çabasıdır” diyen Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Biz burada açığız, medyada sürekli konuşuyoruz, siyaset bilimcilere ve (ABD) yönetimine, ‘Rusya hiç kimseye saldırmak niyetinde değil’ diyoruz.”‘27 Rus diplomattan oluşan bir grup 30 Ocak'ta ABD'den ayrılacak’Rus diplomatlardan oluşan 27 kişilik bir grubun 30 Ocak 2022’de ABD’den ayrılacağına dikkat çeken Antonov, ayrıca diplomat eşlerinin akreditasyonlarının iptal edildiğini, çocuklarına ise vize verilmediğini anlattı.ABD’nin aile geleneklerine saygılı olduğuna duyurmasına rağmen Rus diplomatlara yönelik uygulanan politikanın aileleri ayırmaya yönelik olduğunu vurguladı.Rus Büyükelçi, ABD’nin aile geleneklerine saygılı olduğuna duyurmasına rağmen Rus diplomatlara yönelik uygulanan politikanın aileleri ayırmaya yönelik olduğunu vurguladı.Washington’un Moskova ile yalnızca kendisinin ilgi alanındaki konuları tartıştığı için ABD'nin Rusya ile ilişkilere yaklaşımının tek taraflı olduğuna dikkat çeken Antonov, ABD’nin yaptırım politikasının değişmediğini, politikacıların ise yeni kısıtlamalar getirme çabası ile bilgileri kendi lehlerine döndürdüğünü ifade etti.‘Rusya, gücünü test etmeye çalışanlar olursa yanıt verir’Rusya’nın savunma gücünü test etmenin çok tehlikeli bir şey olduğunu söyleyen Antonov, böyle bir durumda Rusya'nın NATO potansiyelinden korkmayacağını ve karşılık vereceğinin altını çizdi.“Ukrayna'da, bizim NATO potansiyelinden korkacağımızı ve karşılık vermeyeceğimizi düşünen gözü kara birinin veya Rus savunmasının gücünü test etmeye çalışacak bir grup savaşçının ortaya çıkabileceği şeklinde tahminler dile getiriliyor” diyen Antonov, böyle bir düşüncenin ‘çok tehlikeli bir yanılgı’ olduğunun altını çizdi.'Siber güvenlik konulu müzakerelerde ilk olumlu sinyaller gelmeye başladı’Rusya ve ABD arasında siber güvenlik alanında müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Antonov, bu konuda ilk olumlu sinyallerin de gelmeye başladığına dikkat çekti.Rus diplomat, “Siber güvenlik konusunda dört tur istişarelerde bulunduk. Bu yönde olumlu sonucun ilk filizleri görülmeye başladı” dedi ve ekledi:
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abd, rusya, ukrayna, son dakika, vladimir zelenskiy

Rus Büyükelçi'den ABD'ye: Rusya hiç kimseye saldırmak niyetinde değil

22:06 27.11.2021 (güncellendi: 22:58 27.11.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girRusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antonov, Ukrayna’ya olası saldırı anlamında Rusya'ya yöneltilen suçlamaların Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin politikasındaki başarısızlıkları gizleme girişimleriyle ilgili olabileceğini, Rusya’nın kimseye saldırmak niyetinde olmadığını belirtti.
Youtube’da canlı olarak yayınlanan bir programa konuk olan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Ukrayna’ya olası saldırı anlamında Rusya'ya yöneltilen suçlamaların Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin politikasındaki başarısızlıkları gizleme girişimleriyle ilgili olabileceğini, Rusya’nın kimseye saldırmak niyetinde olmadığını söyledi.
Bugün hayali Rus tehdidi bağlamında açıkça görülen bu histeri bence şu anki Ukrayna Devlet Başkanı’nın başarısızlıklarını haklı çıkarma çabasıdır” diyen Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Biz burada açığız, medyada sürekli konuşuyoruz, siyaset bilimcilere ve (ABD) yönetimine, ‘Rusya hiç kimseye saldırmak niyetinde değil’ diyoruz.”

‘27 Rus diplomattan oluşan bir grup 30 Ocak'ta ABD'den ayrılacak’

Rus diplomatlardan oluşan 27 kişilik bir grubun 30 Ocak 2022’de ABD’den ayrılacağına dikkat çeken Antonov, ayrıca diplomat eşlerinin akreditasyonlarının iptal edildiğini, çocuklarına ise vize verilmediğini anlattı.
ABD’nin aile geleneklerine saygılı olduğuna duyurmasına rağmen Rus diplomatlara yönelik uygulanan politikanın aileleri ayırmaya yönelik olduğunu vurguladı.
Rus Büyükelçi, ABD’nin aile geleneklerine saygılı olduğuna duyurmasına rağmen Rus diplomatlara yönelik uygulanan politikanın aileleri ayırmaya yönelik olduğunu vurguladı.
Washington’un Moskova ile yalnızca kendisinin ilgi alanındaki konuları tartıştığı için ABD'nin Rusya ile ilişkilere yaklaşımının tek taraflı olduğuna dikkat çeken Antonov, ABD’nin yaptırım politikasının değişmediğini, politikacıların ise yeni kısıtlamalar getirme çabası ile bilgileri kendi lehlerine döndürdüğünü ifade etti.

‘Rusya, gücünü test etmeye çalışanlar olursa yanıt verir’

Rusya’nın savunma gücünü test etmenin çok tehlikeli bir şey olduğunu söyleyen Antonov, böyle bir durumda Rusya'nın NATO potansiyelinden korkmayacağını ve karşılık vereceğinin altını çizdi.
Ukrayna'da, bizim NATO potansiyelinden korkacağımızı ve karşılık vermeyeceğimizi düşünen gözü kara birinin veya Rus savunmasının gücünü test etmeye çalışacak bir grup savaşçının ortaya çıkabileceği şeklinde tahminler dile getiriliyor” diyen Antonov, böyle bir düşüncenin ‘çok tehlikeli bir yanılgı’ olduğunun altını çizdi.

'Siber güvenlik konulu müzakerelerde ilk olumlu sinyaller gelmeye başladı’

Rusya ve ABD arasında siber güvenlik alanında müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Antonov, bu konuda ilk olumlu sinyallerin de gelmeye başladığına dikkat çekti.
Rus diplomat, “Siber güvenlik konusunda dört tur istişarelerde bulunduk. Bu yönde olumlu sonucun ilk filizleri görülmeye başladı” dedi ve ekledi:
“Afganistan, Suriye, Kuzey Kore, İran’ın nükleer programı konusunda yoğun temaslarımız var, tüm bu temaslar olumlu.”
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