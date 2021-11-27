https://tr.sputniknews.com/20211127/rusyada-33-bin-946-yeni-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1051203088.html

Rusya’da 33 bin 946 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da 33 bin 946 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saat içinde, 33 bin 946 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T13:52+0300

2021-11-27T13:52+0300

2021-11-27T13:54+0300

rusya

koronavirüs

covid-19

rusya’da koronavirüs salgını

vaka sayısı

koronavirüs

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 33 bin 946 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (34 bin 690) yüzde 2,14 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 9 milyon 536 bin 825’e ulaştı.Son 24 saat içinde bin 239 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 271 bin 531’e ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 36 bin 494 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 237 bin 465 oldu.Başkent Moskova 3 bin 430 ile en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg 1.879 ile ikinci, Moskova Bölgesi ise 1.867 ile üçüncü sırada yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-koronaviruse-yakalananlarin-yuzde-98i-asisiz-1048740086.html

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rusya, koronavirüs, covid-19, rusya’da koronavirüs salgını, vaka sayısı