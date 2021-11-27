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Sarıgül: Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum
Sarıgül: Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti olarak asgari ücret üzerinden siyaset yapmak istemediklerini ifade ederek, "Asgari ücret... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T00:08+0300
2021-11-27T00:08+0300
ak parti
mustafa sarıgül
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzurum'daki bir restoranda buluştuğu gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yoksulluk ve pahalılığın arttığını belirtti.Milletin 19 yıldır AK Parti'yi iktidar yaptığını ifade eden Sarıgül, "AK Parti iktidarına milletimiz ne istediyse verdi ama ne yazık ki son 5 yılda AK Parti iktidarı milletimize pahalılık, işsizlik ve yoksulluktan başka bir şey vermedi" ifadesini kullandı.Sarıgül, bir gazetecinin asgari ücretin ne kadar olması gerektiği yönündeki sorusu üzerine şunları kaydetti:'Dış politikada ömür boyu küslük ya da barış olmaz'Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarete de değinen Sarıgül, "Dış politikada ömür boyu küslük ya da barış olmaz. Türkiye olarak biz geçmiş dönemde sıkıntılı olduğumuz ülkelerle barış içinde olunmasını doğru görürüz. Dış politikada her zaman devletimizin yanında olan bir partiyiz. İçeride eleştirilerimizi yaparız ve seçimle gelen iktidarın seçimle gitmesini isteriz ama dış politikada devletimizin dinamikleri neyse yanında oluruz. Dün kavga ettiğimiz ülkelerle barış içinde olmayı olumlu bir adım olarak görürüz" diye konuştu.
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ak parti, mustafa sarıgül

Sarıgül: Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum

00:08 27.11.2021
© AATürkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti olarak asgari ücret üzerinden siyaset yapmak istemediklerini ifade ederek, "Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzurum'daki bir restoranda buluştuğu gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yoksulluk ve pahalılığın arttığını belirtti.
Milletin 19 yıldır AK Parti'yi iktidar yaptığını ifade eden Sarıgül, "AK Parti iktidarına milletimiz ne istediyse verdi ama ne yazık ki son 5 yılda AK Parti iktidarı milletimize pahalılık, işsizlik ve yoksulluktan başka bir şey vermedi" ifadesini kullandı.
Sarıgül, bir gazetecinin asgari ücretin ne kadar olması gerektiği yönündeki sorusu üzerine şunları kaydetti:
"Başka siyasi partilere bakıyorsunuz '10 bin, 15 bin lira olsun' diye rakamlar veriyorlar. Biz sorumluluğumuzun bilincinde olan bir partiyiz. Bizim iktidarımızda bize ağır gelen bir sözü muhalefette söylemeyiz. O nedenle derhal ekonomik sosyal konsey toplanmalı. Bir ailenin asgari geçinmesi gereken rakamlar neyse onlar tespit edilmeli. Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum. Asgari ücret üzerinden Türkiye Değişim Partisi siyaset yapmak istemez. Asgari ücretli vatandaşlarımız perişan vaziyette. 4 kişilik bir aile 2800 lira ile nasıl geçinebilir? Şu an da doların yükselmesiyle bu maaşlar 250 doların altına düştü."

'Dış politikada ömür boyu küslük ya da barış olmaz'

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarete de değinen Sarıgül, "Dış politikada ömür boyu küslük ya da barış olmaz. Türkiye olarak biz geçmiş dönemde sıkıntılı olduğumuz ülkelerle barış içinde olunmasını doğru görürüz. Dış politikada her zaman devletimizin yanında olan bir partiyiz. İçeride eleştirilerimizi yaparız ve seçimle gelen iktidarın seçimle gitmesini isteriz ama dış politikada devletimizin dinamikleri neyse yanında oluruz. Dün kavga ettiğimiz ülkelerle barış içinde olmayı olumlu bir adım olarak görürüz" diye konuştu.
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