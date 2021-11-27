https://tr.sputniknews.com/20211127/sarigul-asgari-ucret-uzerinden-butun-siyasi-partileri-siyaset-yapmamaya-davet-ediyorum-1051193849.html

Sarıgül: Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum

Sarıgül: Asgari ücret üzerinden bütün siyasi partileri siyaset yapmamaya davet ediyorum

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti olarak asgari ücret üzerinden siyaset yapmak istemediklerini ifade ederek, "Asgari ücret... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T00:08+0300

2021-11-27T00:08+0300

2021-11-27T00:08+0300

ak parti

mustafa sarıgül

türkiye

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzurum'daki bir restoranda buluştuğu gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yoksulluk ve pahalılığın arttığını belirtti.Milletin 19 yıldır AK Parti'yi iktidar yaptığını ifade eden Sarıgül, "AK Parti iktidarına milletimiz ne istediyse verdi ama ne yazık ki son 5 yılda AK Parti iktidarı milletimize pahalılık, işsizlik ve yoksulluktan başka bir şey vermedi" ifadesini kullandı.Sarıgül, bir gazetecinin asgari ücretin ne kadar olması gerektiği yönündeki sorusu üzerine şunları kaydetti:'Dış politikada ömür boyu küslük ya da barış olmaz'Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarete de değinen Sarıgül, "Dış politikada ömür boyu küslük ya da barış olmaz. Türkiye olarak biz geçmiş dönemde sıkıntılı olduğumuz ülkelerle barış içinde olunmasını doğru görürüz. Dış politikada her zaman devletimizin yanında olan bir partiyiz. İçeride eleştirilerimizi yaparız ve seçimle gelen iktidarın seçimle gitmesini isteriz ama dış politikada devletimizin dinamikleri neyse yanında oluruz. Dün kavga ettiğimiz ülkelerle barış içinde olmayı olumlu bir adım olarak görürüz" diye konuştu.

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ak parti, mustafa sarıgül