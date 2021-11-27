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Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok
Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok
Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın "Ben yaptığım işte şu an... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T22:20+0300
2021-11-27T22:42+0300
sergen yalçın
son dakika
istifa
spor
beşiktaş
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Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan ayrıntılar şöyle:'Çözüm bulamıyoruz'Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Özellikle bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader kısmet demek lazım. Bugünkü maç herhalde herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım. Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor” dedi.'Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım'Yalçın, "Taraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak” diye konuştu.Hakem kararlarını eleştiren Sergen Yalçın, şunları söyledi:'Mert'in çapraz bağları gitti herhalde'Yenilen dördüncü gol öncesi sakatlanarak sahayı tek etmek zorunda kalan Mert Günok'un durumuyla ilgili bilgi veren Yalçın, "Beşiktaş büyük camiadır, bunun altından kalkar diye düşünüyorum. Biz haftalardır döndüremiyoruz, taraftarımız da çok söylüyor. Takımı ayağa kaldırmak için çok çaba sarf ediyoruz ama şunu söylemek lazım, ben oynamıyorum. Oynayan oyuncuların tepki göstermesi gerek. Oyuncuların daha fazla efor sarf etmesi, daha fazla konsantre olması gerekiyor. Ancak o şekilde bu camia ayağa kalkar" dedi.'Başkan ile oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız'"Gündemde istifa var mı" sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Başkan ile oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum” dedi.
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sergen yalçın, son dakika, istifa, beşiktaş

Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok

22:20 27.11.2021 (güncellendi: 22:42 27.11.2021)
© İHA / SUAT METİNBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© İHA / SUAT METİN
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Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın "Ben yaptığım işte şu an başarısızım. Eleştiriler gayet doğal. Bir numaralı sorumlu benim, her türlü ihaleyi alacak kişi benim. Ben her türlü ihaleyi alırım, yeter ki işler iyi gitsin" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan ayrıntılar şöyle:

'Çözüm bulamıyoruz'

Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Özellikle bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader kısmet demek lazım. Bugünkü maç herhalde herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım. Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor” dedi.

'Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım'

Yalçın, "Taraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak” diye konuştu.
Hakem kararlarını eleştiren Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"10 kişi kaldık, yediğimiz 2. gol.. Oyuncuların motivasyonu çok düştü. Çok iyi başlıyoruz, oyuncularım tepki veremiyorlar. Kaleye gelen ilk top gol oluyor. Hakem arkadaşlar pozisyonları çok iyi değerlendiriyorlar. VAR en ufak pozisyonda aleyhimizde devreye giriyor. Bizim lehimizde olanlarda sezon başından beri devreye girdiğini görmedim. Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım. Büyük problem. Yarın çok daha büyük kaoslar meydana gelebilir stadyumlarda böyle yönetimler olursa. Bunu kaybettiğimiz için değil, genel olarak söylüyorum. Sadece bu maç özelinde konuşmuyorum. Çok ciddi bir tepki var Beşiktaş'a karşı. Bunu kenardan hissedebiliyoruz. Geçen hafta %100 penaltı pozisyonumuz var, bugün 2 tane VAR, 10 dakikada maçı bitiriyor. Oyun artık sahada oynanmıyor. Tamamen televizyon önünde oynanıyor. Bu da benim için en üzücü taraf.”

'Mert'in çapraz bağları gitti herhalde'

Yenilen dördüncü gol öncesi sakatlanarak sahayı tek etmek zorunda kalan Mert Günok'un durumuyla ilgili bilgi veren Yalçın, "Beşiktaş büyük camiadır, bunun altından kalkar diye düşünüyorum. Biz haftalardır döndüremiyoruz, taraftarımız da çok söylüyor. Takımı ayağa kaldırmak için çok çaba sarf ediyoruz ama şunu söylemek lazım, ben oynamıyorum. Oynayan oyuncuların tepki göstermesi gerek. Oyuncuların daha fazla efor sarf etmesi, daha fazla konsantre olması gerekiyor. Ancak o şekilde bu camia ayağa kalkar" dedi.

'Başkan ile oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız'

"Gündemde istifa var mı" sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Başkan ile oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum” dedi.
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