https://tr.sputniknews.com/20211127/sergen-yalcin-cozum-bulamiyoruz-soylenecek-fazla-bir-sey-yok-1051211562.html

Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok

Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok

Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın "Ben yaptığım işte şu an... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T22:20+0300

2021-11-27T22:20+0300

2021-11-27T22:42+0300

sergen yalçın

son dakika

istifa

spor

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050996087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_00baae819eb8af192056425151e8f604.jpg

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkan ayrıntılar şöyle:'Çözüm bulamıyoruz'Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, "Neden böyle oldu derken, açıklaması kolay değil. Özellikle bugünkü maçı açıklamak çok zor. Biraz kader kısmet demek lazım. Bugünkü maç herhalde herkese kolay kolay nasip olmaz. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım. Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor” dedi.'Bu tür hakem arkadaşların Türk futbolunda olmaması lazım'Yalçın, "Taraftarımızdan kendi ve takımım adına özür diliyorum. Onlar birçok şeyi hak ediyorlar. Bu sezon maalesef istediklerini veremedik, bunun da sorumlusu benim doğal olarak” diye konuştu.Hakem kararlarını eleştiren Sergen Yalçın, şunları söyledi:'Mert'in çapraz bağları gitti herhalde'Yenilen dördüncü gol öncesi sakatlanarak sahayı tek etmek zorunda kalan Mert Günok'un durumuyla ilgili bilgi veren Yalçın, "Beşiktaş büyük camiadır, bunun altından kalkar diye düşünüyorum. Biz haftalardır döndüremiyoruz, taraftarımız da çok söylüyor. Takımı ayağa kaldırmak için çok çaba sarf ediyoruz ama şunu söylemek lazım, ben oynamıyorum. Oynayan oyuncuların tepki göstermesi gerek. Oyuncuların daha fazla efor sarf etmesi, daha fazla konsantre olması gerekiyor. Ancak o şekilde bu camia ayağa kalkar" dedi.'Başkan ile oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız'"Gündemde istifa var mı" sorusunu yanıtlayan Yalçın, "Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Başkan ile oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız. Gidişat hiç iyi değil. Ben bu camianın insanıyım. Beşiktaş’ın gerçeklerini biliyorum” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergen yalçın, son dakika, istifa, beşiktaş