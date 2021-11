Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın "Ben yaptığım işte şu an... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

Sergen Yalçın: Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok

© İHA / SUAT METİN Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın © İHA / SUAT METİN

Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı. Yalçın "Ben yaptığım işte şu an başarısızım. Eleştiriler gayet doğal. Bir numaralı sorumlu benim, her türlü ihaleyi alacak kişi benim. Ben her türlü ihaleyi alırım, yeter ki işler iyi gitsin" ifadelerini kullandı.