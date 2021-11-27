https://tr.sputniknews.com/20211127/silahini-temizlerken-vurdugu-oglu-oldu--1051194791.html

Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü

Silahını temizlerken vurduğu oğlu öldü

Bolu'da Muhammed K., iddiaya göre, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu oğlu Özdemir Efe K.’yi göğsünden vurdu. Özdemir Efe, kaldırıldığı hastanede... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T00:32+0300

2021-11-27T00:32+0300

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türkiye

bolu

silah

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Bolu'da nakliyecilik yapan, 3 çocuk babası Muhammed K.'nin, iddiaya göre, evinde temizlediği ruhsatlı tabancası ateş aldı. DHA'nın aktardığına göre Silahtan çıkan mermi, 10 yaşındaki oğlu Özdemir Efe'nin göğsüne isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk, babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede 2 saat boyunca yaşam mücadelesi veren Özdemir Efe, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası Muhammed K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

türkiye

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bolu, silah