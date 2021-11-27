https://tr.sputniknews.com/20211127/sinovac-yerine-fazla-dozda-biontech-asisi-yapan-hemsireye-inceleme-1051195192.html
’Sinovac’ yerine fazla dozda ’BioNTech’ aşısı yapan hemşireye inceleme
’Sinovac’ yerine fazla dozda ’BioNTech’ aşısı yapan hemşireye inceleme
Konya’da, sağlık merkezine ’Sinovac’ aşısı olmaya gelen Semiha Işık’a, yanlışlıkla fazla dozda ’BioNTech’ aşısı uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında İl... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T00:52+0300
2021-11-27T00:52+0300
2021-11-27T00:52+0300
konya
koronavirüs
aşı
koronavirüs
biontech
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
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Konya'da yaşanan olayda, 23 yaşındaki Semiha Işık, dün, bir toplum sağlığı merkezine giderek ’Sinovac’ aşısı olmak istedi. DHA'nın haberine göre, hemşire de Işık’a, aşıyı uygulayıp gönderdi. Akşam saatlerinde aşıların sayımı yapıldığında Işık’a, Sinovac yerine yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Işık’ı, kontrol amaçlı Konya Numune Hastanesi’ne götürdü. Burada müşahede altına alınan Işık, yapılan tetkiklerinde ve kontrollerinde sağlık durumunun iyi olması üzerine bugün taburcu edildi.İl Sağlık Müdürlüğü, yanlış aşı uygulayan hemşire hakkında inceleme başlattı. Fazla uygulanan dozun ne kadar olduğu da yapılacak inceleme sonucu tespit edileceği öğrenilirken; taburcu olan Işık’ın da yine filyasyon ekipleri tarafından sürekli kontrol edileceği belirtildi.
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konya, aşı, koronavirüs, biontech , türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı
’Sinovac’ yerine fazla dozda ’BioNTech’ aşısı yapan hemşireye inceleme
Konya’da, sağlık merkezine ’Sinovac’ aşısı olmaya gelen Semiha Işık’a, yanlışlıkla fazla dozda ’BioNTech’ aşısı uyguladığı iddia edilen hemşire hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.
Konya'da yaşanan olayda, 23 yaşındaki Semiha Işık, dün, bir toplum sağlığı merkezine giderek ’Sinovac’ aşısı olmak istedi.
DHA'nın haberine göre, hemşire de Işık’a, aşıyı uygulayıp gönderdi. Akşam saatlerinde aşıların sayımı yapıldığında Işık’a, Sinovac yerine yanlışlıkla fazla dozda Biontech aşısı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Işık’ı, kontrol amaçlı Konya Numune Hastanesi’ne götürdü. Burada müşahede altına alınan Işık, yapılan tetkiklerinde ve kontrollerinde sağlık durumunun iyi olması üzerine bugün taburcu edildi.
İl Sağlık Müdürlüğü, yanlış aşı uygulayan hemşire hakkında inceleme başlattı. Fazla uygulanan dozun ne kadar olduğu da yapılacak inceleme sonucu tespit edileceği öğrenilirken; taburcu olan Işık’ın da yine filyasyon ekipleri tarafından sürekli kontrol edileceği belirtildi.