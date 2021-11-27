https://tr.sputniknews.com/20211127/soyludan-kilicdarogluna-miting-alani-tepkisi-siyaset-kurnazlikla-degil-asaletle-yurur-1051209521.html

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na miting alanı tepkisi: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na miting alanı tepkisi: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T20:13+0300

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kemal kılıçdaroğlu

chp

türkiye

mersin

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitinge ilişkin, "Mersin'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alan, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanıdır" açıklamasında bulundu.Bakan Soylu, Twitter'dan, "Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür" ifadesini kullanarak yaptığı açıklamada, Mersin'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alanın, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanı olduğunu belirtti.2014'ten bugüne siyasi partilerin mitinglerinin de bu alanda yapıldığını aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın 2014'ten beri siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:Ne olmuştu?Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'erken seçim' mitinglerine başlayacaklarını, ilk mitinginde 4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleşeceğini açıklamıştı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak isteyen CHP'ye, Mersin Valiliği izin vermemiş, başka bir alanı göstermişti.Kılıçdaroğlu, bugün, Ankara katıldığı İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin sorulara yanıt vermişti.Mitingi valiliğin gösterdiği yerde yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Mitingimizinden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki bir kusurları var. Sayın vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüzde engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor: Biz bütün engelleri aşmasına bilen bir partinin mensubuyuz. Kimse merak etmesin, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan'' ifadelerini kullanmıştı.

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kemal kılıçdaroğlu, chp, mersin, süleyman soylu