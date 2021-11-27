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https://tr.sputniknews.com/20211127/soyludan-kilicdarogluna-miting-alani-tepkisi-siyaset-kurnazlikla-degil-asaletle-yurur-1051209521.html
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na miting alanı tepkisi: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na miting alanı tepkisi: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T20:13+0300
2021-11-27T20:13+0300
kemal kılıçdaroğlu
chp
türkiye
mersin
süleyman soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitinge ilişkin, "Mersin'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alan, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanıdır" açıklamasında bulundu.Bakan Soylu, Twitter'dan, "Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür" ifadesini kullanarak yaptığı açıklamada, Mersin'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alanın, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanı olduğunu belirtti.2014'ten bugüne siyasi partilerin mitinglerinin de bu alanda yapıldığını aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın 2014'ten beri siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:Ne olmuştu?Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'erken seçim' mitinglerine başlayacaklarını, ilk mitinginde 4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleşeceğini açıklamıştı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak isteyen CHP'ye, Mersin Valiliği izin vermemiş, başka bir alanı göstermişti.Kılıçdaroğlu, bugün, Ankara katıldığı İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin sorulara yanıt vermişti.Mitingi valiliğin gösterdiği yerde yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Mitingimizinden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki bir kusurları var. Sayın vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüzde engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor: Biz bütün engelleri aşmasına bilen bir partinin mensubuyuz. Kimse merak etmesin, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan'' ifadelerini kullanmıştı.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, mersin, süleyman soylu

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na miting alanı tepkisi: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür

20:13 27.11.2021
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu’na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür. Mersin Cumhuriyet Meydanı, 2014 yılından bu yana siyasi partilere miting alanı olarak verilmemiştir" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin 4 Aralık'ta Mersin'de yapacakları mitinge ilişkin, "Mersin'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alan, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanıdır" açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu, Twitter'dan, "Kemal Kılıçdaroğlu'na: Siyaset, kurnazlıkla değil asaletle yürür" ifadesini kullanarak yaptığı açıklamada, Mersin'de, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde önceden belirlenen ve izin verilen alanın, eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanı olduğunu belirtti.
2014'ten bugüne siyasi partilerin mitinglerinin de bu alanda yapıldığını aktaran Soylu, şu bilgileri paylaştı:
"Bu alanda yapılan siyasi parti mitingleri şu şekildedir: 9 Mart 2014 CHP, 13 Mart 2014 AK Parti, 29 Mart 2014 CHP, 31 Temmuz 2014 HDP, 9 Mayıs 2015 AK Parti, 17 Mayıs 2015 MHP, 18 Mayıs 2015 HDP, 2 Haziran 2015 CHP, 5 Mayıs 2015 AK Parti, 6 Mayıs 2015 MHP, 12 Mayıs 2015 HDP, 3 Ekim 2015 CHP, 30 Eylül 2017 HDP, 6 Mayıs 2018 İYİ Parti, 14 Mayıs 2018 CHP, 7 Haziran 2018 AK Parti, 18 Haziran 2018 HDP, 20 Haziran 2018 CHP, 2 Şubat 2019 MHP, 9 Şubat 2019 HDP, 10 Mart 2019 AK Parti, 24 Mart 2019 İYİ Parti, 28 Mart 2019 MHP."
Mersin Cumhuriyet Meydanı'nın 2014'ten beri siyasi partilere miting alanı olarak verilmediğini belirten Soylu, şunları kaydetti:
"Tüm bunlar bilinmesine rağmen önce mitinge 'izin verilmedi', sonra 'Cumhuriyet Meydanı kasten verilmedi.' gibi acizliğe ve yalana başvurulması, buradan siyasi mağduriyet üretme çabası, siyasi ahlakla bağdaşmaz. Tüm siyasi partilerin ve CHP'nin de daha önce yaptığı gibi Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında miting yapılmasına yönelik ilgili başvuruya izin verilmiştir. Biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracaklardır. Ancak biz, milletimize doğruları söylemeye devam edeceğiz."

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde 'erken seçim' mitinglerine başlayacaklarını, ilk mitinginde 4 Aralık'ta Mersin'de gerçekleşeceğini açıklamıştı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapmak isteyen CHP'ye, Mersin Valiliği izin vermemiş, başka bir alanı göstermişti.
Kılıçdaroğlu, bugün, Ankara katıldığı İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda konuya ilişkin sorulara yanıt vermişti.
Mitingi valiliğin gösterdiği yerde yapacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Mitingimizinden niye rahatsız oluyorlar, anlamakta güçlük çekiyoruz. Demek ki bir kusurları var. Sayın vali Cumhuriyet Meydanı'nı yasaklıyor, başka bir yeri göstermiş. Mitingimizi yapacağız. Vali de görecek, Erdoğan da görecek, herkes görecek. Önümüzde engeller çıkarabilirler ama bilmeleri gerekiyor: Biz bütün engelleri aşmasına bilen bir partinin mensubuyuz. Kimse merak etmesin, Erdoğan da çok iyi öğrensin geliyor gelmekte olan'' ifadelerini kullanmıştı.
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