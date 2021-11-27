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https://tr.sputniknews.com/20211127/tunus-cumhurbaskani-said-kimseyi-siyasi-kimligi-nedeniyle-tutuklamadik-1051198584.html
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık
Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yönetime yönelik suçlamaları yalanlayarak "Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık" dedi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T04:56+0300
2021-11-27T04:56+0300
dünya
tunus
anayasa
kays said
ifade özgürlüğü
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Tunus Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Said, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.Ülkedeki muhalefet partilerini peş peşe krizler yaratmakla suçlayan Said, "Tunus'ta özgürlükler ile insan haklarının ihlal edildiğini söylüyorlar, hiç utanmıyorlar mı? Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık" diye konuştu.Ülkesinde insan hakları ihlallerinin yaşanmayacağını dile getiren Said, "Anayasa askıya alınmadı, Anayasanın belirlediği istisnai tedbirlere başvuruldu" dedi.Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlamıştı.Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti. Said'in aldığı kararlar ülkede bir 'istisnai durum' oluşmasına yol açmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211126/tunusta-bicak-ve-baltayla-icisleri-bakanligi-binasina-girmeye-calisan-kisi-etkisiz-hale-getirildi-1051189064.html
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tunus, anayasa, kays said, ifade özgürlüğü

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık

04:56 27.11.2021
© REUTERS / Zoubeir SouissiTunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Zoubeir Souissi
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yönetime yönelik suçlamaları yalanlayarak "Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık" dedi.
Tunus Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre Said, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin'i başkentteki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.
Ülkedeki muhalefet partilerini peş peşe krizler yaratmakla suçlayan Said, "Tunus'ta özgürlükler ile insan haklarının ihlal edildiğini söylüyorlar, hiç utanmıyorlar mı? Kimseyi siyasi kimliği nedeniyle tutuklamadık" diye konuştu.
Ülkesinde insan hakları ihlallerinin yaşanmayacağını dile getiren Said, "Anayasa askıya alınmadı, Anayasanın belirlediği istisnai tedbirlere başvuruldu" dedi.
Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlamıştı.
Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti. Said'in aldığı kararlar ülkede bir 'istisnai durum' oluşmasına yol açmıştı.
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