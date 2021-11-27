https://tr.sputniknews.com/20211127/zaharova-batinin-belarusa-yardimi-mudahalenin-kurumsallasmasidir-1051206853.html
Zaharova: Batı'nın Belarus'a ‘yardımı’ müdahalenin kurumsallaşmasıdır
Zaharova: Batı'nın Belarus'a ‘yardımı’ müdahalenin kurumsallaşmasıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Belarus’a ‘yardımının’ ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyledi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T17:29+0300
2021-11-27T17:29+0300
2021-11-27T17:29+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
rusya
belarus
mariya zaharova
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Zaharova, Almanya, Avusturya, diğer bazı AB ülkeleri ve Belarus eski devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya'nın “Belarus’u nasıl dizayn edecekleri" konusunu ele aldıkları "vahşi bir etkinlik" düzenlediklerini belirtti.Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, “Bu, egemen bir devletin iç işlerine müdahalenin kurumsallaşması durumudur. Toplantıda gazeteci yoktu. Katılımcıların niyetini anlamak zor değil; Belarusluları ‘yabancılar yardım edecek’ şeklindeki eski bildik fikirlerle ikna etmek. Bir de bir kez daha ‘demokrasi’ için paraya kıyabileceklerini göstermek. Nasıl olsa bunlar, sınırda kaderlerinin ne olacağını bekleyen ve yırtık bir euro dahi sarf edilmeyen 3 bin göçmen değil” ifadelerini kullandı.‘Belarus karşıtı projenin’ AB’nin ülkede barışçıl iktidar geçişini desteklemek için Belarus halkına 53 milyon euro tahsis etmeyi öngördüğüne vurgu yapan Zaharova, Almanya’nın Belarus’ta ‘sivil toplumun gelişimi’ için 21 milyon euro ayırdığını, ABD, Polonya, İngiltere, Kanada, Hollanda, Çekya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın da yardım vaadinde bulunduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:
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rusya, belarus, mariya zaharova
Zaharova: Batı'nın Belarus'a ‘yardımı’ müdahalenin kurumsallaşmasıdır
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Belarus’a ‘yardımının’ ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyledi.
Zaharova, Almanya, Avusturya, diğer bazı AB ülkeleri ve Belarus eski devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya'nın “Belarus’u nasıl dizayn edecekleri" konusunu ele aldıkları "vahşi bir etkinlik" düzenlediklerini belirtti.
Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, “Bu, egemen bir devletin iç işlerine müdahalenin kurumsallaşması durumudur. Toplantıda gazeteci yoktu. Katılımcıların niyetini anlamak zor değil; Belarusluları ‘yabancılar yardım edecek’ şeklindeki eski bildik fikirlerle ikna etmek. Bir de bir kez daha ‘demokrasi’ için paraya kıyabileceklerini göstermek. Nasıl olsa bunlar, sınırda kaderlerinin ne olacağını bekleyen ve yırtık bir euro dahi sarf edilmeyen 3 bin göçmen değil” ifadelerini kullandı.
‘Belarus karşıtı projenin’ AB’nin ülkede barışçıl iktidar geçişini desteklemek için Belarus halkına 53 milyon euro tahsis etmeyi öngördüğüne vurgu yapan Zaharova, Almanya’nın Belarus’ta ‘sivil toplumun gelişimi’ için 21 milyon euro ayırdığını, ABD, Polonya, İngiltere, Kanada, Hollanda, Çekya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın da yardım vaadinde bulunduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:
“Bunlar elbette, ‘vatanseverleri’ destekleyecek fonların sadece küçük bir kısmı. Yabancı ülkelerin Belarus halkına yardımı ‘geleneksel’ şekilde yapacağına dair hiç bir şüphe yok; ekonomiye hiç bir yatırım yapmadan ülkeyi içeriden sarsmak. Bu yardım yöntemini biliyoruz. Bir yerlerden hatırlıyoruz.”