https://tr.sputniknews.com/20211127/zaharova-batinin-belarusa-yardimi-mudahalenin-kurumsallasmasidir-1051206853.html

Zaharova: Batı'nın Belarus'a ‘yardımı’ müdahalenin kurumsallaşmasıdır

Zaharova: Batı'nın Belarus'a ‘yardımı’ müdahalenin kurumsallaşmasıdır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Belarus’a ‘yardımının’ ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunu söyledi. 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T17:29+0300

2021-11-27T17:29+0300

2021-11-27T17:29+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

rusya

belarus

mariya zaharova

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Zaharova, Almanya, Avusturya, diğer bazı AB ülkeleri ve Belarus eski devlet başkanı adayı Svetlana Tihanovskaya'nın “Belarus’u nasıl dizayn edecekleri" konusunu ele aldıkları "vahşi bir etkinlik" düzenlediklerini belirtti.Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, “Bu, egemen bir devletin iç işlerine müdahalenin kurumsallaşması durumudur. Toplantıda gazeteci yoktu. Katılımcıların niyetini anlamak zor değil; Belarusluları ‘yabancılar yardım edecek’ şeklindeki eski bildik fikirlerle ikna etmek. Bir de bir kez daha ‘demokrasi’ için paraya kıyabileceklerini göstermek. Nasıl olsa bunlar, sınırda kaderlerinin ne olacağını bekleyen ve yırtık bir euro dahi sarf edilmeyen 3 bin göçmen değil” ifadelerini kullandı.‘Belarus karşıtı projenin’ AB’nin ülkede barışçıl iktidar geçişini desteklemek için Belarus halkına 53 milyon euro tahsis etmeyi öngördüğüne vurgu yapan Zaharova, Almanya’nın Belarus’ta ‘sivil toplumun gelişimi’ için 21 milyon euro ayırdığını, ABD, Polonya, İngiltere, Kanada, Hollanda, Çekya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın da yardım vaadinde bulunduklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

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rusya, belarus, mariya zaharova