https://tr.sputniknews.com/20211127/zeman-28-kasimda-fialayi-cekya-basbakani-olarak-atayacak-1051194929.html

Zeman, 28 Kasım'da Fiala'yı Çekya Başbakanı olarak atayacak

Zeman, 28 Kasım'da Fiala'yı Çekya Başbakanı olarak atayacak

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın 8-9 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde birinci çıkan Birlikte ittifakınının lideri Petr Fiala'yı 28 Kasım’da başbakan... 27.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-27T00:39+0300

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çekya

dünya

milos zeman

petr fiala

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Çekya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek, Prag'daki Merkez Askeri Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman’ın 27 Kasım’da taburcu olarak, 28 Kasım Pazar günü Prag yakınlarındaki rezidansında, son parlamento seçimlerini kazanan Sivil Demokrat Parti Genel Başkanı Petr Fiala’yı başbakanı olarak atayacağı törene katılacağını bildirdi.Basın mensuplarına konuşan sözcü, “Cumhurbaşkanını tedavi eden Profesör Miroslav Uluyan'a göre, Cumhurbaşkanı Milos Zeman 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Prag Askeri Hasanesi’nden taburcu edilecek. Cumhurbaşkanı Zeman, 28 Kasım Pazar günü Petr Fiala'yı başbakan olarak atayacak. Lany Sarayı'nda saat 11:00'de (13:00-TSİ) gerçekleşecek tören, sıhhi ve epidemiyolojik güvenlik standartlarına uygun olarak yapılacak” dedi.Zeman, 10 Ekim'de, parlamento seçimlerinin düzenlenmesinden bir gün sonra konutunda Başbakan Andrej Babis ile yaptığı görüşmenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.Prag Askeri Hastanesi’nden bir süre önce taburcu edilen Zeman'ın Fiala'yı Cuma günü başbakan olarak ataması planlanmıştı. Ancak yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası yeniden hastaneye kaldırılmıştı Yakın zamanda üçüncü doz aşısını olan Zeman’ın Kovid-19 semptomlarının olmadığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211125/cekya-cumhurbaskani-zeman-46-gunun-ardindan-taburcu-edildi--1051146081.html

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