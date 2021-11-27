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Zorla dans ettirildikten sonra özgürlüğüne kavuşan ayıların sonuncusu 'Brütüs', hayatını kaybetti
Zorla dans ettirildikten sonra özgürlüğüne kavuşan ayıların sonuncusu 'Brütüs', hayatını kaybetti
Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı’nda, 27 yıl önce başlatılan ‘Ayılara Özgürlük’ projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki ‘Brütüs’... 27.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-27T15:44+0300
2021-11-27T15:44+0300
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türkiye
bursa
ayı
dans
hayvan hakları
karacabey ovakorusu celal acar yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi
azizcan sezer
ayılara özgürlük projesi
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'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
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фото, türkiye, bursa, ayı, dans, hayvan hakları, karacabey ovakorusu celal acar yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi, azizcan sezer, ayılara özgürlük projesi

Zorla dans ettirildikten sonra özgürlüğüne kavuşan ayıların sonuncusu 'Brütüs', hayatını kaybetti

15:44 27.11.2021
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Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı’nda, 27 yıl önce başlatılan ‘Ayılara Özgürlük’ projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki ‘Brütüs’, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü.
'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
© DHA

Yıllar içerisinde bu ayılardan 63'ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, sadece 'Brütüs' hayatta kalmıştı.

Yıllar içerisinde bu ayılardan 63&#x27;ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, sadece &#x27;Brütüs&#x27; hayatta kalmıştı. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA

Yıllar içerisinde bu ayılardan 63'ü yaşlılığa bağlı doğal nedenlerle ölürken, sadece 'Brütüs' hayatta kalmıştı.

© DHA

Barınakta bulunan 10'u yavru, 64'ü yetişkin 74 boz ayının en yaşlısı olan Brütüs, 37 yaşında hayatını haybetti.

Barınakta bulunan 10&#x27;u yavru, 64&#x27;ü yetişkin 74 boz ayının en yaşlısı olan Brütüs, 37 yaşında hayatını haybetti. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA

Barınakta bulunan 10'u yavru, 64'ü yetişkin 74 boz ayının en yaşlısı olan Brütüs, 37 yaşında hayatını haybetti.

© DHA

Brütüs'ün ölümüyle birlikte Türkiye’de bilinen son dansçı ayı da hayatını kaybetmiş oldu.

Brütüs&#x27;ün ölümüyle birlikte Türkiye’de bilinen son dansçı ayı da hayatını kaybetmiş oldu. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA

Brütüs'ün ölümüyle birlikte Türkiye’de bilinen son dansçı ayı da hayatını kaybetmiş oldu.

© DHA

Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli boz ayımız bizimle birlikteydi. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu” diye konuştu.

Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli boz ayımız bizimle birlikteydi. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA

Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli boz ayımız bizimle birlikteydi. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu” diye konuştu.

© DHA

Sezer, Brütüs’ün ölümüyle birlikte Türkiye'de dans ettirilen başka bozayı kalmadığını belirtti.

Sezer, Brütüs’ün ölümüyle birlikte Türkiye&#x27;de dans ettirilen başka bozayı kalmadığını belirtti. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA

Sezer, Brütüs’ün ölümüyle birlikte Türkiye'de dans ettirilen başka bozayı kalmadığını belirtti.

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