Zorla dans ettirildikten sonra özgürlüğüne kavuşan ayıların sonuncusu 'Brütüs', hayatını kaybetti

'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Bursa Ovakorusu Ayı Barınağı’nda, 27 yıl önce başlatılan ‘Ayılara Özgürlük’ projesi kapsamında getirilen 64 dansçı ayıdan tek kalan 37 yaşındaki ‘Brütüs’, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü.
'Ayılara Özgürlük Projesi' kapsamında 1994 yılında sokaklarda insanlar tarafından dans ettirilirken toplanan 64 ayı, doğal ortamlarında yaşamlarını sürmesi için Türkiye'de tek olan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli boz ayımız bizimle birlikteydi. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu” diye konuştu.
Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, “1996 yılında merkezimiz kurulduğu günden beri Brütüs isimli boz ayımız bizimle birlikteydi. Yaklaşık 25 yıl kadar merkezimizde yaşadı. Merkezimizde kaldığı sürece Brütüs, sakin mizaçlı ve sevecen bir ayıydı. Yaklaşık 5-6 yıldır, yaşlandığından beri, özel bir beslenme programı uygulamaya başlamıştık. Sürekli izleniyordu, kontrolleri yapılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de 37 yaşında hayata gözlerini yumdu” diye konuştu.