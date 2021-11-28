https://tr.sputniknews.com/20211128/20-gundur-kayip-olan-kuran-kursu-ogrencisinin-cansiz-bedeni-van-golunde-bulundu-1051230119.html

20 gündür kayıp olan Kuran kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu

20 gündür kayıp olan Kuran kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Kuran kursu öğrencisi İshak Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni bulundu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T18:22+0300

2021-11-28T18:22+0300

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türkiye

kayıp

van gölü

ahlat

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Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alan İshak Çağlayan’dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularında sonra haber alınamadı.Eğitim aldığı Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu’ndan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni ilçenin Van Gölü sahilinde kıyıya yakın bir yerde bulundu.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cansız bedeni Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

türkiye

van gölü

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kayıp, van gölü, ahlat