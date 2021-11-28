Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211128/20-gundur-kayip-olan-kuran-kursu-ogrencisinin-cansiz-bedeni-van-golunde-bulundu-1051230119.html
20 gündür kayıp olan Kuran kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu
20 gündür kayıp olan Kuran kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu
Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Kuran kursu öğrencisi İshak Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni bulundu. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T18:22+0300
2021-11-28T18:22+0300
2021-11-28T18:22+0300
türkiye
kayıp
van gölü
ahlat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051230094_0:0:640:359_1920x0_80_0_0_13a7e6344b9ed8812949e1c31b8b35c4.jpg
Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alan İshak Çağlayan’dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularında sonra haber alınamadı.Eğitim aldığı Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu’ndan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni ilçenin Van Gölü sahilinde kıyıya yakın bir yerde bulundu.Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cansız bedeni Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
van gölü
ahlat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051230094_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_f9e24580151f473955faed6f9a3c2820.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kayıp, van gölü, ahlat
20 gündür kayıp olan Kuran kursu öğrencisinin cansız bedeni Van Gölü’nde bulundu
Bitlis’in Ahlat ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki Kuran kursu öğrencisi İshak Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni bulundu.
Bingöl’den gelip Ahlat ilçesinde, Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alan İshak Çağlayan’dan 9 Kasım günü gece 23.00 sularında sonra haber alınamadı.
Eğitim aldığı Ahlat Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu’ndan izinsiz olarak ayrılan Çağlayan’ın 20 gün sonra cansız bedeni ilçenin Van Gölü sahilinde kıyıya yakın bir yerde bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çağlayan’ın cansız bedeni Ahlat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.