'ABD, Suriye'ye 100 araçlık iki askeri konvoy gönderdi' iddiası

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın El Yarubiye bölgesindeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu 100'den fazla aracı bünyesinde bulunduran askeri konvoyu, iki bölük halinde Irak'tan Suriye'nin kuzeyindeki Haseke vilayetine gönderdi.Habere göre, konvoylarda içeriği bilinmeyen konteynırlarda 'lojistik malzemeler' bulunduğu düşünülüyor. İlk konvoyda 60 araç, ikinci konvoyda ise 40 aracın bulunduğu belirtilirken, araçların Irak'tan Suriye topraklarına el Velid geçiş kapısından girdiği kaydedildi.SANA kaynakları, konvoylara çok sayıda zırhlı aracın eşlik ettiğini belirtti.
Hukuki dayanağı olmaksızın Suriye'nin kuzeyindeki petrol zengini bölgelerdeki varlığını sürdüren ABD ordusunun, Irak'tan Suriye'nin Haseke vilayetin yüzden fazla araçtan oluşan iki bölük askeri konvoy gönderdiği iddia edildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın El Yarubiye bölgesindeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu 100'den fazla aracı bünyesinde bulunduran askeri konvoyu, iki bölük halinde Irak'tan Suriye'nin kuzeyindeki Haseke vilayetine gönderdi.
Habere göre, konvoylarda içeriği bilinmeyen konteynırlarda 'lojistik malzemeler' bulunduğu düşünülüyor. İlk konvoyda 60 araç, ikinci konvoyda ise 40 aracın bulunduğu belirtilirken, araçların Irak'tan Suriye topraklarına el Velid geçiş kapısından girdiği kaydedildi.
SANA kaynakları, konvoylara çok sayıda zırhlı aracın eşlik ettiğini belirtti.