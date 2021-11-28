Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211128/adanada-hava-destekli-huzur-uygulamasi-21-kisi-yakalandi--1051215622.html
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı
Adana’da hava destekli bin 802 polisle huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-28T02:40+0300
2021-11-28T02:40+0300
türkiye
adana
operasyon
huzur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051215597_0:251:2749:1797_1920x0_80_0_0_4aae02a7dd315df85e018091f9238252.jpg
Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli bin 802 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamada, 14 bin 265 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Trafik yönünden 4 bin 625 araç kontrol edildi. 3 araç trafikten men edilirken 93 araca 131 bin 892 TL para cezası uygulandı. 5 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 33 iş yerine işlem yapıldı. 18 kişiye de dilencilikten 3 bin 672 lira idari para cezası kesildi. Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1051215597_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_b1019d15f2184e4ff53286ae1ca0d122.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, operasyon, huzur

Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı

02:40 28.11.2021
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİAdana’da hava destekli huzur uygulaması
Adana’da hava destekli huzur uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
Abone ol
Adana’da hava destekli bin 802 polisle huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli bin 802 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş denetimleri yapıldı.
Uygulamada, 14 bin 265 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.
Trafik yönünden 4 bin 625 araç kontrol edildi. 3 araç trafikten men edilirken 93 araca 131 bin 892 TL para cezası uygulandı. 5 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 33 iş yerine işlem yapıldı. 18 kişiye de dilencilikten 3 bin 672 lira idari para cezası kesildi.
Uygulamada araçlarda ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:58Koronavirüs mağduru Belenenses, Benfica'ya 48 dakika dayanabildi: Karşılaşma 7-0 sona erdi
02:40Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı
02:29İtalya'da kadına yönelik şiddet protesto edildi: 'Katılım 100 bini buldu'
02:12Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X'in kızının cenazesine Türk bayraklı çelenk gönderdi
01:56Koca: Almanya salgında zor günler geçiriyor, hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız
01:42Antalya'da sağanak nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
01:26Bakan Kurum: Ankara’yı algı, çalgı, çengi belediyeciliğine teslim etmeyeceğiz
01:08Fenerbahçe'den Mert Günok paylaşımı
01:07'Varyantı erken tespit ettik diye cezalandırıldık' diyen Güney Afrika: Mükemmel bilim alkışlanmalı
00:55'7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu
00:38İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
00:22BM Genel Sekreteri: Rusya-Azerbaycan-Ermenistan görüşmesini memnuniyetle karşılıyoruz
00:06ABD, 1996'dan bu yana ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı
DünVan Gölü sahilinde vaşak görüntülendi
DünBaşbakan Ahund ilk kez sesli açıklamada bulundu: Ekonomik kriz ve işsizliğin nedeni Taliban değil
DünAK Partili Özhaseki: Cumhuriyet tarihi boyunca gelen bütün hükümetlerden başarılıyız
DünKılıçdaroğlu: Bu organize kötülükle kavga edeceğim
DünMansur Yavaş: Stoklarımız bitene dek 250 gram ekmek 1,25 TL olmaya devam edecek
DünAhmet Nur Çebi: Sergen Yalçın'ı dinledikten sonra gereken neyse onu yaparız
DünAvrupa’nın en büyük teleskobunun aynası, dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi