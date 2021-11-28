https://tr.sputniknews.com/20211128/adanada-kacirilan-is-insani-iki-ay-sonra-konustu-beni-furkancilar-kacirdi-1051222025.html

Adana’da kaçırılan iş insanı iki ay sonra konuştu: Beni Furkancılar kaçırdı

Adana’da kaçırılan iş insanı iki ay sonra konuştu: Beni Furkancılar kaçırdı

Adana’da 70 milyon liralık mal varlığının satışı için vekalet verdiği 4 kişi tarafından kaçırılan ve bir dönem Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yöneticiliğini... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T13:17+0300

2021-11-28T13:17+0300

2021-11-28T13:17+0300

türkiye

adana

tehdit

kaçırılma

alparslan kuytul

iş insanı

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İş insanı Koray Sarısaçlı, 8 Eylül'de, arkasından yaklaşan otomobilden inen yüzü kapalı, eli eldivenli kişilerce araca bindirilerek kaçırıldı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracın plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi.Ekipler, şüphelilerin kapatma davası süren Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T., Haydar A., Rıdvan T. ile Erol A. olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, Koray Sarısaçlı’nın eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri, hastane ve laboratuvarın satış vekaletinin farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.’ye verildiğini tespit etti. Hastanenin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.’ye verildiği, sonrasında Koray Sarısaçlı’nın eski eşi Asuman S'nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Serbest bırakılan Koray Sarısaçlı ise 21 Eylül gecesi evine döndü. Savcılığa giderek ifade veren Koray Sarısaçlı, kendisini kaçırıp para isteyen kişileri tanımadığını, yüzlerini görmediğini öne sürdü. Ayrıca Koray Sarısaçlı işkence gördüğünü, parasının olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını söyleyerek kendisini kaçıranlardan şikayetçi oldu.Aradan 2 hafta geçtikten sonra avukatıyla görüşen Sarısaçlı, kendisini Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı kişilerin kaçırdığını, kurucu Alparslan Kuytul’un talimatıyla işkence gördüğünü ve milyonlarca liralık senet imzalayarak serbest kaldığını öne sürdü. Tekrar savcılığa giden Sarısaçlı, ifadesini değiştirdi.'Alparslan Kuytul'dan gelen emirleri uyguladılar'Yaşadığı zorlu süreci anlatan Koray Sarısaçlı, şunları söyledi: 'Vakıfa gitmedim diye 3 milyon lira ceza kestiler'Vakıfın toplantılarına katılmadığı gerekçesiyle ceza ödediğini iddia eden Sarısaçlı, “Kaçırılmadan önce toplantılara çağırıyorlardı. Toplantıya katılmadığım gerekçesiyle ‘ceza’ adı altında 4 milyon lira, yanımda çalışan personel katılmadığı gerekçesiyle de 3 milyon lira ödemem gerektiği söylenmişti. Bunun daha önce başkalarına da uygulandığı söyleniyordu. Yaklaşık 8 milyon lira değerindeki laboratuvarım ve yaklaşık 5-6 milyon lira değerindeki villam için Yusuf T’ye satış vekaleti vermemi istediler. Baktım ki durmuyorlar. Her şeyim elimden gideceği için isteklerine karşı geldim” dedi.'Avukatlarımla irtibata geçmemi engellediler'Tehditler de aldığını öne süren Sarısaçlı şunları da ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20210508/alparslan-kuytul-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1044452283.html

https://tr.sputniknews.com/20211122/bakimevinde-kalan-kadin-kayboldu-anneannem-geliri-cok-yuksek-bir-kadin-kacirildigini-dusunuyoruz-1051024903.html

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adana, tehdit, kaçırılma, alparslan kuytul, iş insanı