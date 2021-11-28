https://tr.sputniknews.com/20211128/ak-partili-hayati-yazici-var-olan-sorunlarimizin-farkindayiz-1051231863.html

AK Partili Hayati Yazıcı: Var olan sorunlarımızın farkındayız

AK Partili Hayati Yazıcı: Var olan sorunlarımızın farkındayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bugün var olan sorunlarımızın farkındayız. Bu sorunların sebeplerini de biliyoruz. Bunları giderici... 28.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-28T20:27+0300

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politika

ak parti

hayati yazıcı

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Yazıcı, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katılıp 'AK Parti'nin demokrasi yolculuğu ve lider' konulu ders verdi.Dersin ardından gazetecilere konuşan Yazıcı, partinin çok dinamik parti olduğunu söyledi. "Bir seçim biter diğerinin hazırlığı başlar" diyerek AK Parti'nin teşkilatçılık anlayışına değindiğini dile getiren Hayati Yazıcı, şöyle konuştu:AK Parti'nin siyaset tarzı ve icraatları ile bir benzerinin olmadığını kaydeden Yazıcı, "Türk siyasi hayatında AK Parti'nin gerçekten hem siyaset tarzı hem de icraatları itibarıyla bir benzeri yok. Bugün var olan sorunlarımızın farkındayız. Bu sorunların sebeplerini de biliyoruz. Bunları giderici, halkımızın sıkıntılarını ortadan kaldırmaya dönük, insanımızın yaşam tarzını rahatlatmayı hedefleyen çalışmalarımız devam ediyor. Bütün bunları imkanlar ölçüsünde gerçekleştirebiliriz ama bir taraftan imkanlarınızı büyütüyor, bir taraftan da imkanlarımızı bu sorun alanlarındaki sorunları tasfiye etmek için çok rasyonel bir biçimde icra planına koymak suretiyle yürüyüşümüzü sürdürüyoruz" diye konuştu.

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ak parti, hayati yazıcı