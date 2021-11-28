https://tr.sputniknews.com/20211128/alparslan-turkes-anmasinda-iki-grup-arasinda-kavga-1051231218.html

Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga

Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga

Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş’in doğum günü sebebiyle yapılan anma etkinliğinde iki grup arasında kavga çıktı. 28.11.2021, Sputnik Türkiye

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Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte Ülkü Ocakları üyesi olduğu iddia edilen kişiler ile etkinliğe katılanlar arasında kavga çıktı.Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Mustafa Hakan Ünser, saldırı anına ilişkin görüntüleri, "Ve polis işbirliği ile saldırı başladı" sözleriyle paylaştı.Etkinlik, MHP'nin tepkisini çekmiştiMHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Ülkücüler mukaddesatımızı ayaklar altına alanların; partimize, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'e, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'ye ihanet edenlerin Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i anmasını asla kabul etmez, ilelebet de etmeyecektir" sözleriyle eleştirmişti.

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türkiye, mhp, ülkü ocakları, alparslan türkeş, iyi parti